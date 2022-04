Lei av å vaske bilen?

Cleanbil er et nyetablert selskap som tilbyr miljøvennlig bilvask med bruk av damp. De bruker ikke såpe eller kjemikalier, og maks 2 liter vann per bil. Tjenesten er for tiden reservert til bedrifter med 10 eller flere firmabiler. Cleanbil kommer dit bilen er for å vaske den og har en brukervennlig appfunksjon for bestilling og avtaler.

Du kan kontakte Cleanbil på nic.sorum@gmail.com eller telefon 95793452

CleanBil | Miljøvennlig håndvask innvendig og utvendig