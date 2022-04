Ny teknologi reduserer drivstofforbruk på skip

Ultralyd har lenge blitt brukt til antigroesystemer, men med begrenset suksess. Den nye, banebrytende teknologien er imidlertid utviklet spesifikt for shipping – og den virker. Systemet er allerede levert til 400 skip – hvorav 30 i Norge.

For shipping-industrien er gevinstene mange: reduserte karbonutslipp, økt driftssikkerhet og eliminert behov for dokking for å bli kvitt groe. Systemet Hasytec Dynamic Biofilm Protection (DBP) sørger nemlig for at prosessen som danner biofilm aldri engang starter.

– Encellede organismer imploderer når de blir utsatt for ultralyd. Hvis dette systemet monteres før skipet sjøsettes eller kommer i kontakt med sjøvann, vil organismene aldri få mulighet til å starte begroingen. Og ultralyd elsker metall. Den når ut i alle kriker og kroker, forklarer Ole Andre Grebstad, daglig leder i Ålesund Maritime, som er distributør av systemet i Norge og Sverige.

Redusert hastighet eller økt drivstofforbruk på grunn av groe påvirker våre utslipp negativt. Derfor kan Hasytec-systemet være en av flere viktige komponenter for å sikre at vi når målene vi har satt oss. Erik Hjortland, VP Technology i Odfjell

Bruker kunstig intelligens

Løsningen er utviklet av tyske Hasytec og typegodkjent av DNV på komponentnivå, mens sytemgodkjennelse er på plass innen kort tid. Ålesund Maritime gir to års garanti på resultatet.

Ole Andre Grebstad, Business Manager, Ålesund Maritime AS

– Denne løsningen skiller seg fra tidligere systemer. Vi bruker kunstig intelligens, og det betyr i praksis at vi bruker mindre energi, unngår kavitasjon og får større rekkevidde. Det gir beviselig en høyere kvalitet på produktet, og derfor er vi så trygge på resultatet at vi gir to års garanti, sier Grebstad.

Begroing er et problem av flere årsaker. I tillegg til økt drivstofforbruk og utslipp til atmosfæren, bidrar groe også til at skipene transporterer millioner av organismer mellom ulike verdensdeler – og dermed truer biodiversiteten. Kjølesystemene kan bli mindre effektive, og i verste fall begrense skipets operasjon.

– Med dette systemet kan man unngå løsninger som skiller ut giftstoffer og andre tilsetninger. Det er også designet slik at det ikke skader eller forstyrrer livet i havet, forteller Grebstad.

Nominert til innovasjonspris

DBP-systemet bidrar til at rederiene enklere kan møte de stadig strengere kravene til utslippsreduksjon. Det er dessuten en svært lønnsom investering, som vil være tjent inn igjen etter tolv måneders bruk.

– Vårt system koster ifølge flere rederier mindre enn ett lag med antigroe-topcoating. Det varer i 20 år og fører til anslagsvis 8-15 prosent lavere drivstofforbruk, sier han.

Hasytec og Ålesund Maritime er nominert til Nor-Shippings innovasjonspris Ocean Solutions Award 2022 for DBP-systemet. Til nå har løsningen vært brukt på propeller, sjøvannskjølere og ferskvannssystem, og fra 2023 er også et helt nyutviklet skrogbeskyttelsessystem klart til installasjon.

– Nominasjonen er med på å sette ultralyd og preventiv beskyttelse på agendaen, og det er viktig. Vi er blitt nominert sammen med andre aktører som tilbyr betydelige kostnads- og miljøbesparelser, og det er veldig inspirerende. Jeg må takke de rederiene som har hatt utstyret vårt om bord, og jeg gleder meg til veien videre. Skrogbeskyttelse vil ha stor betydning for kutt i karbonutslipp og bunkerskostnader fremover. Nå er det viktig at rederiene tar i bruk allerede tilgjengelige karbonreduserende tiltak, sier Grebstad.