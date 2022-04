Amundsen Sport. Klærne som oser av kvalitet og eksklusivitet, og som har klart kunststykket å kombinere tradisjon og nyskapning. Har du ikke kjøpt noe fra de før, så må du skaffe deg et plagg. Kvaliteten på klærne er upåklagelig.

5Mila Half Zip

Amundsen Sport

Dette er en komfortabel og teknisk overdel i merinoullbalnding, konstruert for moderat til intensiv trening. Den passer perfekt på langrennstur, topptur, i solveggen eller på rusletur i parken. Et must have i garderoben!

Boiled Hoodie Stripes

Amundsen Sport

Dette er en deilig merinoullgenser, som ser utrolig kul ut på. Den er perfekt til sene sommerkvelder eller som et lag under på kaldere dager. Denne kan du bo i året rundt. Dessverre er det få størrelser igjen, så klikk deg inn og bestill hvis du vil se trendy ut i påskesola.

Boiled Hoodie Laced

Amundsen Sport

I år er det skjønt med grønt i motebildet. Vi ser grønnfarger i alle nyanser, og denne mørkegrønne hettegenseren passer derfor perfekt inn i årets garderobe. Kle deg i denne, og du er garantert varm og behagelig. Det er ekstra deilig med snøring i halsen som gir en luftig effekt.

