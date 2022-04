Flytende datamaskiner langs kysten krever sikker kommunikasjon

– Det er viktig for oss å levere nettilgang til passasjerer på fartøyene, til mannskap for å overvåke motor og tekniske installasjoner og til kontorstøtte. For å sikre driften er det også viktig med stabil kommunikasjon mellom fartøy og ladetårn, sier Morten Nenseth, IKT-leder i Boreal, et konsern som drifter 53 fartøyer langs norskekysten.

Ny leverandør

Da Boreal jaktet på en ny leverandør for sin kommunikasjonsløsning, falt valget på Northcom.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger, og vi jobber for fullt med elektrifisering av våre ferger og hurtigbåter. Å ha velfungerende og sikre kommunikasjonsløsninger griper inn i alt vi driver med. Cybersikkerhet er i tillegg et område vi jobber kontinuerlig med, presiserer Nenseth.

Northcom tilbyr en bærbar bredbåndsløsning som blant annet setter opp separate nett for passasjerer, mannskap og driftskritiske oppgaver.

– Northcom er en god partner som vi føler oss trygge på. Selskapet har et godt omdømme, og leverer blant annet til politiet og Forsvaret, sier Nenseth.

Rask og sikker kommunikasjon

Nenseth forteller at bredbåndsløsningen fra Northcom innebærer raskere og sikrere kommunikasjon, mindre komplekse koblinger og at utstyret tar mindre plass i dataskapet.

– Det betyr mye i mindre båter hvor det er begrenset plass. Løsningen er i tillegg enklere å administrere og konfigurere. Dette er en standardisert løsning hvor alt leveres fra én og samme leverandør, noe som er en stor fordel for oss, mener Nenseth.

Han peker også på at Northcom gjennom sitt kontrollsenter følger nett-trafikken hos Boreal og kan agere ved tekniske utfordringer, sikkerhetstrusler og så videre. Kontrollsenteret er åpent hele døgnet.

Styres fra skyen

Alle systemene kan styres fra skyen. Personell fra Northcom kan i tillegg gi support til mannskapet ved behov.

– Nå kan vi sitte på kontoret og endre funksjonaliteten på utstyret om bord. Trenger en ferge for eksempel ny billettmaskin, kan tilkoblingen administreres fra kontoret. Det betyr at mannskapet ikke trenger å tenke på kommunikasjonsløsninger og IKT. De skal tenke på sikkerhet og føre båten trygt dit den skal. Nå har halve flåten vår fått den nye løsningen fra Northcom, og vi gleder oss til resten, sier Nenseth.

Leverer kritisk kommunikasjon

Ida Fjellstad er kontaktperson for Boreal i Northcom, og har et helt team i ryggen.

– Northcom leverer utstyr helt fra aksesspunkt utendørs og innendørs, svitsjer, rutere, antenner og den sentrale infrastrukturen som får tingene til å snakke sammen, sier hun.

