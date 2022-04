Drikker du litt for mye?

For mange er en kickstart på 2 intensive uker det som skal til for å starte prosessen og komme tilbake på rett kjøl, sier gründer Hank Samnøy.

Andreas Sivertsen og Hank Samnøy

Sammen med medgründer Andreas Sivertsen startet han Heimveg for over ti år siden. Målet var å gi et alternativ behandlingstilbud til mennesker som misbruker rus. Etter mange år i norsk helsevesen opplevde de nemlig at veldig mange tror behandlingen er nødt til å vare minimum seks til åtte uker for å komme på rett kjøl.

Det var da de så behovet for å tilby en moderne modell for avrusning. En modell som er mye mer intensiv, mer personlig og individuelt tilpasset hver enkelt klient.

Behandling i Spania

De to terapeutene mener individuelt tilrettelagt oppfølging og samtaleterapi kan være akkurat det som skal til for å få hodet over vannet. I over 10 år har de arrangert 14-dagers intensive opphold med avrusning og terapi i Spania, der de har hjulpet mennesker med å få livet tilbake på rett kjøl.

Grunnen til at behandlingen er i Spania, er at man kan delta helt anonymt. Ingen behøver å vite at du er på noe annet enn en ferietur, forklarer Samnøy.

Eiendommen i Spania der behandlingen foregår ligger rolig til i vakre omgivelser, omkranset av store fjell

Tilrettelagt for arbeidslivet

Oppholdet i Spania foregår på et skjermet sted nær Alicante. Behandlingen består av to intensive uker med medisinsk nedtrapping og samtaleterapi, og deretter oppfølging i Norge. Det er da den virkelige jobben starter.

-Mange sier at de misliker tanken på gruppeterapi. Derfor gir vi de et alternativ. Det er flere som ser på det som en stor hindring at man ikke får tettere oppfølging, men at man må «sitte i ring» og fortelle alt til fremmede. Det er ikke nødvendigvis slik at dette er den beste behandlingen for alle, sier Samnøy.

De som kommer til Heimveg er ofte ressurssterke og er fortsatt i jobb. Derfor er det mulig å ha med seg mobiletelefon og pc, slik at man og på den måten fortsatt kan jobbe under oppholdet hvis man ønsker det. Målet er at man skal være best mulig skikket til å håndtere hverdagen når man kommer tilbake igjen, så man trenger ikke nødvendigvis å legge bort alt mens man er i Spania.

Mange av deltakerne benytter anledningen til turer i fjellene når de ikke er i samtaleterapi i villaen

Samtaleterapi i Norge

Det er ingen hemmelighet at flere har drukket mer på hjemmekontoret. Gjennom de siste to årene med pandemi har Heimveg sett et større behov for terapi også i Norge. Hjemmekontoret har vært en utfordring for mange, og ført til økte alkoholproblemer.

-Under pandemien måtte vi i perioder innstille reisene til Spania. Da opplevde vi flere som ønsket terapitimer på telefon eller digitalt, og vi hadde også tilfeller hvor vi reiste bort på et skjermet sted i Norge for å kickstarte en ny, rusfri hverdag. Dette har vi hatt gode erfaringer med, forteller Sivertsen.

Han forteller at Heimveg nå systematisere dette tilbudet og at de nå tar imot mennesker som ønsker samtaleterapi over kortere eller lengre perioder privat i Norge. Det kan for eksempel dreie seg om faste møter, fysisk eller digitalt, eller avtale om jevnlig oppfølging på telefon.

-Vi starter med en kartleggingssamtale og så finner vi sammen ut av hvordan vi kan tilpasse et opplegg individuelt for den det gjelder. Når problemet tar overhånd lurer mange på hvor de skal begynne og hvem de skal snakke med. Mange trenger jo bare noen å snakke diskret og anonymt med over en periode. Her kan Heimveg være akkurat den rådgiveren de trenger, sier Sivertsen.

Sivertsen og Samnøy har hjulpet mennesker tilbake til et bedre hverdagsliv i over ti år

Når korthuset ramler

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg når det føles som om korthuset kollapser og rusen tar mer og mer plass i hverdagen. Det er når man er på det mest sårbare at det er viktig å treffe folk som ikke dømmer, men som genuint er interessert i å hjelpe. Terapeutene og legene i Heimveg er opptatt av å komme i gang med selve jobben, uten å moralisere.

Det er utrolig viktig å tilby et alternativ til de tradisjonelle modellene, sier Sivertsen og Samnøy, som hittil kan vise til 90% tørrlagte kunder.

Ta gjerne kontakt på info@heimveg.no eller ring oss for en helt uforpliktende samtale på 941 47 470

