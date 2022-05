Slik kupper du business class

En reise til USA eller Asia kan koste halvparten så mye om man velger å reise via et sted i Europa sammenlignet med direkte flighter. Et flyselskap må sjelden være aggressiv på pris i sitt eget hjemmemarked. En billett på business class non-stop til New York fra Oslo kan koste 25 000,- kroner. Velger du derimot å gjøre en kort mellomlanding i Frankfurt, kan prisen halveres. Det er godt betalt for å bruke et par timer ekstra.