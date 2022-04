Vekst- eller verdiaksjer — hva er best for din portefølje?

Det er ganske vanlig å gripe an aksjeinvesteringer fra et vekst- eller verdiperspektiv, men det er ikke mange investorer som forstår de viktigste forskjellene mellom disse to kategoriene. Fisher Investments Norden tenker at en godt diversifisert portefølje burde ha elementer fra begge kategoriene. Det er derimot viktig å forstå når du skal vektlegge vekst- eller verdiaksjer sett i lys av porteføljens utvikling på lang sikt. For å hjelpe deg med å avgjøre hva som kan være best for din personlige portefølje har vi laget et sammendrag av hver kategori nedenfor.

Hva er de viktigste egenskapene til verdiaksjer?

En måte å skille vekst- og verdiaksjer på er å se på verdsettelsen av dem. Vanlige måter å verdsette aksjer på er å bruke forskjellige forholdstall slik som P/E (kurs/fortjenesteforhold), P/S (pris/salg) og P/B (pris/egenkapital). Generelt sett har verdiaksjer ofte lavere verdsettelser enn vekstselskaper. Som navnet antyder tenker investorer at «verdi»-aksjer handler til en pris som reflekterer aksjens faktiske verdi. Om man ser på driften har verdiselskaper en tendens til å investere mindre i langsiktige muligheter og plassere mer av overskuddet hos aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. De er også stort sett mer følsomme for konjunktursvingninger og er svært avhengige av bankfinansiering.

Den beste tiden å eie verdiaksjer på er når økonomien er i sterk vekst, spesielt i tidlige stadier av en markedssyklus. På den annen side kan verdiaksjer oppleve motvind når økonomisk vekst avtar eller man går inn i en lavkonjunktur. I et bearmarked, det vil si en nedgang i aksjemarkedet på minst 20 prosent, er verdiaksjer uforholdsmessig utsatt fordi bankene strammer inn kravene til utlån og investorene frykter at disse selskapene ikke klarer å betale gjeldsforpliktelser i en periode med færre salg. Investorstemningen blir etter hvert for pessimistisk og mange verdiselskaper klarer å ri av den økonomiske stormen takket være kostnadsbesparende tiltak. Dette lager et gap mellom virkelighet og forventninger, og Fisher Investments Norden mener dette er en nøkkeldriver for aksjeprisene. Gapet gjør at verdiaksjer slår markedet i starten av et nytt bullmarked.

Hva er de viktigste egenskapene til vekstaksjer?

Selskaper i denne kategorien bruker å vokse raskere enn den bredere økonomien, derav navnet «vekst». Vekstselskapenes egenskaper er motsatt av verdi på mange måter. Prisen er ofte basert på høyere verdsettelser, de reinvesterer overskuddet i fremtidig vekst i stedet for å utbetale utbytte, har mindre gjeld og er mindre følsomme for økonomiske forhold. Et høyere potensial for lønnsomhet er enda en viktig forskjell. Dette kan skyldes spesifikke bransjedrivere — hvis bransjen vokser raskt, kan det være plass til flere selskaper uten at etterspørselen blir mettet.

Historisk sett har vekst slått verdiaksjer sent i en økonomisk syklus, når økonomien dabber av eller modnes. Investorer belønner svært lønnsomme selskaper som er mer beskyttet mot svekkede økonomiske forhold. Vekstaksjer kan slå markedet i lengre perioder før et bearmarked, men er også attraktive når det går nedover på grunn av lav gjeld.

Geografisk og sektorsammensetning

Vekst- og verdiaksjer bruker å samles i forskjellige sektorer og geografiske regioner. IT, kommunikasjonstjenester og forbruksvarer er eksempler på sektorer som har en høy andel vekstaksjer. Industri, energi, råmaterialer og finans bruker å være innrettet mer mot verdiaksjer. En aksje er imidlertid ikke nødvendigvis en vekstaksje bare fordi den befinner seg i en vekstsektor. Regelen har mange unntak. Nokia er eksempelvis et verdiselskap, men ligger i teknologisektoren.

Dette gjelder også geografisk eksponering. USA er hjemmet til noen av verdens største IT-selskaper. Derfor har vekstaksjer stor påvirkning på det amerikanske aksjemarkedet. Storbritannia har i motsetning høy eksponering mot sektorene finans, energi og helse. Markedsavkastningen henger tett sammen med verdiaksjenes resultater. Det er imidlertid mange verdiaksjer i USA og mange vekstaksjer i Storbritannia. Du må se på de individuelle egenskapene til hvert enkelt selskap slik som markedsandel, verdsettelse, lønnsomhet, salgsforventninger, utbyttepolitikk, deltakere i bransjen, osv. for å virkelig forstå om det er en vekst- eller verdiaksje.

Er vekst- eller verdiaksjer best?

Fisher Investments Norden tror ikke at den ene kategorien i seg selv er bedre enn den andre. Det er passende tidspunkter for å holde mer av den ene enn den andre, men du burde opprettholde en balansert eksponering mot begge kategorier. Det er ikke slik at én stil vil beholde ledelsen for all fremtid. Hvis du forstår hvor du befinner deg i markedssyklusen kan dette gjøre det lettere å vite om du bør vektlegge vekst- eller verdiaksjer, men timingen er veldig vanskelig å treffe på, og den kan bli påvirket av en rekke faktorer.

Det er tider når historiske trender ikke holder stikk. Vekst- og verdikategorier kan bli påvirket av unike faktorer knyttet til hver enkelt markedssyklus. Etter finanskrisen i 2008 møtte finansaksjer, en verdikategori, motvind tidlig i den nye markedssyklusen da investorene holdt seg unna selskaper som sto overfor nøye granskinger og reguleringsendringer. Et nylig eksempel er bearmarkedet i 2020 som ble drevet av nedstengninger under koronakrisen. Historisk sett hadde vi normalt fått en periode hvor verdiaksjer slo markedet etter hvert som markedet begynte å komme seg. I stedet ble det IT-selskaper som gjorde det best da de dro nytte av en verden som trengte avanserte, digitale løsninger. For å unngå overkonsentrasjon i vekst- eller verdiaksjer tenker Fisher Investments Norden at du burde bygge deg en godt diversifisert portefølje som står i stil med dine langsiktige mål, hvor begge kategorier er tatt med i beregningen.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

· Facebook

· Twitter

· LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.