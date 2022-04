Gjør ERM-reisen effektiv og sømløs

ERM-reiser kan være krevende. Planer kan fort bli endret. Uforutsette situasjoner kan oppstå.

Da trenger du effektivitet og fleksibilitet. Du trenger en partner du kan stole på. Noen som forstår bedriften din, og kan finne kjappe og gode løsninger når det er nødvendig.

Berg-Hansen Reisebyrå har spesialisert seg på dette, og har reiserådgivere med flere tiårs erfaring på området.

– Mannskapsskifter skal skje så hurtig som mulig, og så effektivt som mulig – og de skal være kvalitetssikret. Endringer kan bli gjort på kort varsel, og da er det viktig med lang erfaring og tilgjengelighet døgnet rundt, for å gi både reisende og administratorer en komfortabel og sømløs prosess, forteller salgssjefene Camilla Tonning og Kristi Rørvik Nordstrand.

Effektiviserer hverdagen

Utfordringer ute i verden oppstår ikke bare når det er kontortid i Norge. Derfor har Berg-Hansen fast ansatte reiserådgivere på plass 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Og de gjør ingen forskjell på store og små kunder.

– Vi er opptatt av å være tett på kunden og forstå hvordan de jobber, slik at vi kan være gode rådgivere og effektivisere hverdagen deres. Vi har kontorer over hele landet, for å være nær alle kundene og ha god lokalkunnskap overalt, sier Nordstrand.

Når man reiser med Berg-Hansen er informasjon kun et par tastetrykk unna. Byrået har en rekke egenutviklede digitale verktøy som gjør kommunikasjonen enklere for alle parter:

Crew-portal. Her samles all informasjon om crew-bestillinger og mannskapsskifter, slik at reiseadministrasjonen blir friksjonsfri for deg som kunde. Portalen sørger for en svært rask betjening av mannskapet, og er alltid oppdatert.

Berg-Hansen tilbyr automatisk administrasjon av «Letter of Guarantee», slik at virksomheter unngår all manuell håndtering av dette.

Alle ERM-reisende kan få tilgang til egen reiseinformasjon via en app. Denne er tilgjengelig på både norsk og engelsk. Med appen kan man også enkelt håndtere reiseregninger.

Snur seg raskt

Berg-Hansen tilbyr ERM-billetter globalt, og ERM-segmentet dekker langt flere firmareiser enn mange er klar over. Disse billettene er fleksible, refunderbare og gir betydelig bedre vilkår enn vanlige billetter. Når reisende kontakter byrået blir man automatisk gjenkjent med relevant informasjon, slik at man umiddelbart sendes til riktig team og får en effektiv kundebehandling.

– Selv om vi har gode digitale løsninger, må vi ha god kundeservice. For det hender at det stormer. At det er uroligheter i et område – eller en pandemi, for den saks skyld. Da må man kunne snu seg raskt. Man må ha nødvendig oversikt og kunnskap, og man må kjenne rettighetene til de reisende. Det er helt avgjørende at kunden føler seg trygge på oss som reiseleverandør, sier Tonning.