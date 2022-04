Mer enn et smykke

Se for deg at noen håndplukker de flotteste diamanter rundt om i verden, lager et unikt design, og sitter timesvis med mikroskop og spesialverktøy for å utforme ringen du skal gi til din utkårede. Selv den minste detalj er planlagt. Ingen i verden har maken, og ringen er det sterkeste symbolet på kjærlighet deres.

Hos Juvelér Langaard er dette hverdagen.

Conrad Langaard Senior og sønnen Conrad Langaard Junior reiser verden rundt og håndplukker hver eneste diamant og edelsten til smykkene de produserer. Enten de ser etter en spesiell sten til et planlagt smykke, eller om de fascineres av en tilfeldig diamants skjønnhet, så står de personlig for utvelgelsen.

– Utfordringen er alltid å finne den vakreste diamanten. Den ene blant ti, hundre eller tusen som møter kvalitetskravene vi har til våre stener. Men skjønnhet er bare en av mange faktorer som vurderes. Kritiske inneslutninger kan gjøre selv den vakreste diamant uegnet som smykkesten – stenen kan ganske enkelt gå i stykker ved bruk. Våre kunder skal være trygge på at vi har vurdert alle disse kriteriene, forklarer Langaard Sr.

– Diamanter er ferskvare. Jeg reiser hyppig til Antwerpen for å få tak i stenene i det de kommer fra sliperiene. Jeg ser etter de helt unike, de som briljerer sterkest og som har det flotteste fargespillet – det jeg definerer som skjønnhet. Etter en nitidig selektering kontrolleres stenene opp mot sertifikatene som følger dem.

One of a kind

Siden 1983 har Juvelér Langaard utviklet eksklusive kvalitetssmykker i 18 karat gull og platina. Oftest finnes det bare én utgave av hvert smykke. Selv ble Langaard Sr. utdannet gullsmed og gemmolog i Tyskland og England. Han har også flere års erfaring fra diamantbransjen i New York, Antwerpen og Tel Aviv. Dette har lagt grunnlaget for dagens arbeidsmetoder. Langaard var også blant de første til å sertifisere diamanter for det tyske markedet. Der lærte han viktigheten av å stole på seg selv fremfor å stole blindt på papirene. Dette fordi sertifiseringen av diamanter utføres av mennesker, og skjer ikke maskinelt.

– De fleste i vår bransje kjøper diamanter ut ifra et sertifikat, men vi gjør det motsatte. Vi kjøper stenen og ikke papiret, fordi det handler om skjønnhet, og skjønnhet fremgår ikke av et diamantsertifikat.

Det er tydelig at Langaard Sr. brenner for faget. At sønnen også har kommet inn i bedriften har gitt arbeidshverdagen nye impulser. De samarbeider om design og legger mye jobb i utformingen. Med enkeltstener som utgangspunkt blir mange av smykkene "one of a kind".

– Vi kunne hatt flere butikker, men da hadde det ikke vært mulig for oss å følge hver sten og hele prosessen så nøye, sier Langaard Jr.

– For oss er det ekstremt viktig å være "hands-on" i produksjonen. På denne måten kan vi garantere at alle smykker som forlater verkstedet også har høyeste kvalitet. Det handler om at vi må kunne se kundene i øynene - og vite at de har fått den kvaliteten vi garanterer, tilføyer Sr.

Markerer livets store øyeblikk

I verkstedet over butikken produseres mer enn 60 prosent av alt som skapes hos Juvelér Langaard. Når de snakker om prosjekter og tidligere design blir de begge engasjerte. Ringene som vises frem er lekre og elegante, alle på hver sin unike måte.

– Jeg liker å ta et klassisk smykke slik vi kjenner det, og gi det en liten “twist”, sier Langaard Jr, mens han ser på de forskjellige unikatene de har laget.

Jr. legger vekt på at forlovelsesringer er noe helt eget. Når du skal kjøpe en slik ring, skal du vise din utkårede at du forstår stilen deres. Samtidig skal du velge noe som uttrykker dine følelser.

Det er mange som kommer til Juvelér Langaard for å spesialdesigne et smykke. Noen vet nøyaktig hva kjæresten ønsker seg, andre søker Langaards ekspertise i prosessen med å skape det helt spesielle.

– Noe av det morsomste vi vet er å samarbeide med kunder om et personlig smykke. Sammen skreddersyr vi noe innenfor deres budsjett. Kostnaden blir ikke nødvendigvis så høy, det meste kan tilpasses behov og ønsker, forteller Langaard Sr. entusiastisk.

– Alle kjærlighetsforhold er unike. Hvert menneske er unikt, og når du skal gi en kjærlighetsgave – som en forlovelsesring er – bør ikke den også være unik?