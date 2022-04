Disse elsyklene har fått terningkast 6. Nå er de på salg!

Først og fremst, så er elsykkel gøy. Det er lettvint og behagelig, men mest av alt så er det skikkelig gøy. Og på de dagene da du kun trenger sykkelen som fremkomstmiddel, og det ikke passer seg å komme heseblesende og svett i sykkeltightsen, da er elsykkel et genialt alternativ.

I tillegg er elsykkel et supert transportmiddel hvis man skal ha med seg små barn på lengre turer. Da er det bare å hekte på sykkelvognen og tråkke av gårde, så kan man nyte dagen uten å slite seg ut psykisk og fysisk.

En annen fordel er at det er et miljøvennlig alternativ, samtidig som det er mye billigere enn en bil nummer to. Trening får man også litt av, ihvertfall mer enn om man skulle tatt bilen. Det sies at folk med elsykkel sykler lengre distanser enn de med vanlig sykkel, og forskning viser at elsyklister er i moderat eller intensiv fysisk aktivitet i 95 prosent av tiden de sykler. De som velger elsykkel istedenfor bil eller kollektivtransport opplever en markant økning i fysisk aktivitet. Det er altså ingen grunn til å ikke anskaffe seg en batteridrevet jernhingst.

Disse to har begge fått terningkast 6, og nå er de på salg.

Momas Jason 2022

Momas Jason

Dette er en terrengsykkel av ypperste klasse. Selv om den omtales som en terrengsykkel, så kan den fint brukes i byen også. Det er noe av det geniale med denne, den funker overalt og kommer nå også med nytt stort batteri på hele 14ah og 504wh som gir betydelig økt rekkevidde. Momas Jason 2022 er uslåelig sammenlignet med ALT annet på markedet i samme prisklasse.

Kjøp den her

Momas Randolph 2022

Momas Randolph

Denne ble kåret til best-i-test av Tek.no. Dette er en hybridsykkel som er sporty, komfortabel og anvendig, og som kan brukes på både korte og lengre turer. De ruller lett, har et moderne design og gir deg mulighet for høyt tempo. Samtidig har de smidigheten og andvendligheten til en bysykkel.

Bestill den her