Hold deg fast! Ny kolleksjon fra Db!

Ta frem lommeboken, her er det bare å handle. For makan til kule sekker skal du lete lenge etter. Og glem alt som heter praktisk mappe, nå er det Db som gjelder.

Her er de kuleste modellene:

The Strøm 30L Backpack

Db

The Strøm rommer 30 L og kommer i en rålekker blå farge. Den er praktisk med et eget rom til laptop, en romslig lomme på toppen og innvendige mesh lomme. Sekken passer perfekt som håndbagasje eller som støvelbag i bakken. En allsidig og lekker sekk.

Kjøp den her

The Ramverk 21L

Db

Dette er sekken som passer til det meste. Enten du skal på tur, sykle til jobb, eller ut på reise; her har du sekken som ikke er for stor, og ikke for liten. Sort og diskré, som gjør at den funker til alle slags klær og anledninger. Er du i tvil om du liker konseptet ryggsekk? Dette er en sikker vinner.

Bestill den i dag

The Hytta 50L

Db

For en kul farge! Dette er lekkert fra Db.

Du blir aldri han kjipe med gammel bag på hyttetur igjen. Denne oser av god smak, og er i tillegg praktisk når du skal på tur. Som navnet tilsier; perfekt når du skal på hytta! Ikke vent, denne blir utsolgt fort.

Kjøpes her

The Proper 2.0 16"

Db

Nei, den gamle mappen funker ikke. Det er fort gjort å tenke at mappe er mappe, men nei det er det ikke. En kjip pc-beskyttelse kan ødelegge et helt antrekk. Er du i det minste tvil om din gamle variant fortsatt fungerer, kjøp denne.

Bestill den hjem i dag