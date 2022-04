Frem med pølsene! Her er det tilbud på bålpanner

Påsken står for tur, og da er det perfekt med bålpanne. Hyttefeber.no lover rask levering, så hvis du bestiller nå kan du kanskje sikre deg utekos foran flammene i høytiden. Men, høytid eller ei, bålpanne har du brukt for hele året, så det er ingen grunn til å nøle. For du vil garantert ikke angre når du sitter foran flammene med noe godt i glasset og nyter late dager.

Bålpanne 60 fra Espegard

Her snakker vi 40% rabatt!

Denne elegante bålpannen er praktisk fordi både beina og høyden kan justeres ved behov. Dermed står den støtt på all slags underlag, men det som gjør denne spesiell er at den har et stilig spir med en vakker dekorert bord rundt toppen. En nett og funksjonell bålpanne, som har alt du trenger for hyggelige og varme utekvelder.

Kjøp den her, så får du 40% rabatt!

Bålpannepakken Favoritt Pluss

Dette er bålpannen for deg som ønsker å lage mat ute. For her får du full pakke, grill og bålpanne i ett. Settet inkluderer bålpanne, stekehelle, grillplate, sidebord i stein, grillsett osv. Rå, ekte ild under maten gir den flere ekstra dimensjoner av smaksoverraskelser, så her er det bare å ta frem kokeboka og starte sesongen med ditt nye mobile utekjøkken.

Nå på salg

Fyrfat 60cm fra Espegard

Denne er fin! Liten, nett og bærbar. Her kan du grille, bli varm, komme i stemning eller koke kaffe.Perfekt å ta med på stranden, på hytta, over til naboen, eller til et romantisk utsiktspunkt på date.

Kjøpes her