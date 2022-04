Sjøveien - den riktige veien for varer fra Europa

Sjøtransport i Europa

For import av varer benyttes vekselsvis fly-, bil-, tog- eller sjøfrakt. Ettersom trafikken har tettet seg til på veiene i Europa, letes det etter alternative transportveier. Sjø- og togtransport viser seg som markedets vinnere.

Fra BeNeLux, Spania, England og de Baltiske landene er sjøfrakt i de aller fleste tilfeller rimeligere, raskere og mer miljøvennlig enn biltransport.

Forutsigbar transporttid, lite belastning på miljøet, ikke utsatt for høye veiskatter og lite trafikale utfordringer på veien, er gode argumenter for å benytte sjøfrakt på transport i Europa.

Hvis vi sammenligner pris på en konkret strekning med skip versus lastebil, så vil veldig ofte besparelsen komme opp i rundt 15% eller mer.

Sjøtransport bidrar til å redusere CO2 utslipp

Sjøfrakt kan i flere tilfeller halvere co2 utslippene på å få dine varer frem – dette avhenger naturligvis av strekning.

Du tar et aktivt samfunnsansvar, dine kunder forventer det! Du velger grønt og viser at din bedrift har vilje til endring i miljøvennlig retning

Du unngår at varetransporten din blir stående i bilkø med enda høyere utslipp

De aller fleste varetyper kan transporteres sjøveien mellom de Europeiske landene. Er det ferske matvarer benyttes containere med temperaturregulering. Er det små sendinger, samlastes de med andre sendinger i store containere. Det finnes ulike typer containere, ordinære 20’, 40’ og 45’ containere er de mest vanlige. En 45’ container kan transportere like mye som en vanlig semitrailer.

Kombinerte transporter i Europa

Kombinerte transporter som for eksempel tog fra Tyrkia opp til en havn lenger nord i Europa – og deretter sjøveien hjem, gir kort transporttid og rimeligere fraktpris enn ordinær biltransport, - og gir mye lavere CO2 utslipp.

Hva avgjør hvilken vei som er best?

Varetype, og hva som er viktigst for kunden i forhold til tid, pris og miljø - avgjør hvilken rute som er best for varene når de skal fraktes til Norge. Vi legger stolthet i å gi kunden valgmuligheter og gi gode råd.

