Lei av kontoret og klar for påske? Dette gjør ventetiden kortere

Det er gøy med ting som får oss i godt humør. Produkter som har det lille ekstra som også får andre til å lette på smilebåndet. Det trenger ikke være så ekstremt, av og til er det de små festlige tingene som gir oss litt ekstra hygge. Her er noen eksempler.

Afterski Kit 6 pack

Swix

Vår favoritt. Et medlem av FA Velutstyrt ga bort disse shotglassene til et par med ny hytte og responsen var bedre enn kubbelys og vin noen gang har gitt. Tilbakemeldinger i form av snap med shotglassene hver hyttehelg gjør at dette settet anbefales på det sterkeste. Gjengen i FA Velutstyrt har også kjøpt seg ett sett hver.

Merino Ullsokker

House of Hygge

En hyggelig gave å få eller et hyggelig tilbehør i garderoben. Ullsokker fra House of Hygge er ment for å skape god stemning, samtidig som de fungerer optimalt til det de er laget for: å holde eieren varm på beina.

Kjekt å ha

Amundsen Sport

Denne er kanskje ikke så morsom, men får oss i godt humør likevel. Den gir assosiasjoner til sekken til Ludvig i Flåklypa Grand Prix, dog i en litt mer eksklusivutgave. Denne er kul året rundt og kan fylles med noen deilige godsaker hvis den skal gis bort som gave.

