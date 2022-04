Kundene sparer både kroner og klima

I dag fraktes unødvendig mye gods på tusenvis av trailere fra kontinentet til Norge. Spesielt for kunder langs kysten fra Vestlandet og nordover, som har lengst transportvei, er det store innsparinger å hente ved å sende varene med skip i stedet for på trailer.

Skip er bedre for konto og klima

Tungtransport på smale, kronglete vestlandsveier skaper farlige situasjoner i trafikken. Ikke minst på svingete fjelloverganger. Den unødvendig lange transporten er dyr. Samtidig blir utslippene av klimagasser høyere enn de trenger å være.

Reiseveien kan forkortes betraktelig hvis varene fraktes direkte fra de store godshavnene på kontinentet, til norske havner. Skipstrafikk mellom europeiske havner kalles nærskipsfart. Slik nærskipsfart er spesielt gunstig for kunder fra Egersund og nordover langs norskekysten. Ved å ta snarveien direkte over Nordsjøen, i stedet for den lange omveien via Østlandet, er det fort snakk om betydelige reduksjoner i transportkostnadene.

Ronny Paulgaard-Pettersen

Miljøregnskapet ser enda bedre ut. Når gods fraktes på et skip, gjerne drevet med LNG, i stedet for på mange trailere, kan varenes CO2-avtrykk bli mye lavere. Snart settes hydrogendrevne lasteskip inn i varetrafikken over Nordsjøen. Da vil CO2-utslippene for frakten nærme seg null.

Alt kan fraktes på skip

Alt som i dag fraktes med trailere, kan fraktes med skip. Det betyr at varer som i dag kjøres til Vestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge, kan flyttes over til billigere, og mer miljøvennlig frakt med skip. Nærskipsfart er trygt, det er enkelt, og det tar like kort tid som vanlig trailertransport.

Bulkvarer, som emballasje, trevarer og ingredienser til fôr og mat, men også mindre forbrukervarer som el-artikler, matvarer og klær, er eksempler på varer som med fordel kan fraktes med nærskipsfart fra kontinentet. Ja, alt som kan kjøpes i en butikk, kan fraktes på skip. Det eneste unntaket er tidskritiske varer som må flys inn.

Gunstig også for mindre kvanta

Et skip frakter store mengder varer i konteinere. Men skipsfrakt er ikke forbeholdt store kunder. Også mindre kunder, der behovet for varer er mindre enn det som får plass i en konteiner, kan frakte sine varer billig og miljøvennlig som stykkgods. Det vil si at en konteiner fylles opp med gods fra flere kunder, som slik sett «spleiser» på frakten til Norge.

I den norske havnen lastes varene over i lastebil. Deretter kjøres det ut til kunden som ikke merker forskjell på om varene kom til Norge med skip eller trailer. Bortsett fra på kontoen, og i miljøregnskapet.