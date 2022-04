Vær rask, nå er det supersalg på raske briller!

Det er ingen tvil om at vi alle trenger et par raske briller i skuffen. Det er praktisk på alle måter, og man ser raskere ut enn man faktisk er så fort man får på seg et par moteriktige briller. Vinn, vinn med andre ord. Og er du rask nå, så kan du gjøre et megakupp. Salget varer til mandag kl 10, så raska på!



Det beste med raske briller er at de passer til alt. Du kan ta de på når du løper, går på ski, sykler, klatrer, går på tur, eller når du bare skal rusle deg en rask tur. De skjuler mørke ringer på en blåmandag og løfter et helt antrekk som et moteriktig tilbehør. Bra for øynene er det også, siden de beskytter for sollys, vind og rusk. Nå kan du sikre deg noen av sesongens råeste modeller på supersalg.

Radar EV Path

Oakley

Førsteklasses fra Oakley. Disse sitter som støpt på nesa og har polarisert glass som gjør at de filtrerer ut 99 % av reflektert gjenskinn. De har også et utvidet synsfelt oppover, som gjør de er enda bedre når du for eksempel skal på sykkeltur.

Kjøp deg her til 25% rabatt

Gold Performance

Northug

Dette er sprekt fra Northug.

Hvis du vil å ta fokuset vekk fra en kjip sykkeltrøye eller en utrent overkropp, kjøp disse. Her rettes all fokus mot brillene og du ser rask ut uansett hva annet du har på. Brillene er utrolig kule, og dekker alle behov ved høyintensiv aktivitet.

Bestill de nå til 30% rabatt

Radar EV Path Unity Collection

Topp kvalitet fra Oakley.

Oakley

Dette er brillene for deg som ønsker det beste. Prizm gir enestående kontroll på lysgjennomstrømningen, som gjør at farger blir justert for maksimal kontrast og forbedret sikt. Brillene er utrolig lette og sitter som støpt på fjeset under alle slags forhold.

Er du rask får du de til 25% rabatt her