Løp og kjøp løpeklær! Her er vårens nyheter

Nå er det på tide å finne frem løpeskoene og få fart på beina. Løping er bra for det meste; hodet, kropp og egentid. Hvis du ikke allerede er godt i gang, så kan det være en fin anledning å komme i gang nå etter påske. Og da er det lurt å unne seg nye løpeklær, for å få fart på motivasjonen.

Hvis løpeformen ikke er på topp, så kan du late som med et sporty antrekk som oser rask type. Fake it until you make it og du vil føle deg motivert til å dra på litt ekstra. Her er noen av sesongens nyheter.

Pants Run

Dæhlie

Disse er perfekt for deg som ikke vil ha en helt tight modell som viser full pakke, men som likevel ønsker å se fresh og sprek ut. Buksen er smal i beina som gjør at du får en slank silhuett. Den er lett og deilig å ha på, og klemmer ingen steder. Passer også i all slags vær, så kjekk å ha året rundt med en stilongs under om vinteren.

Kjøpes her

Flight Lightriser Wind Jacket

The North Face

Fresh jakke fra The North Face som er laget i vindtett og vannavvisende nylon-materiale, som er ventilerende, komfortabel og har stor bevegelighet. Den kan pakkes sammen i en liten lomme, som gjør at du enkelt kan ta den med uten at den tar så mye plass. Fargen er lekker, så hvis du trenger en ny og frisk start,så anbefaler vi denne.

Her kan den bestilles



Adv Essence Wind Jacket

Craft

En annen løpejakke i en litt mer diskré farge, er denne vindjakken fra Craft. Den passer for deg som ikke vil gjøre så mye ut av deg selv, men som likevel vil se fresh ut. Den er laget av et lett, vind- og vannavvisende materiale av resirkulert polyester som gir effektiv fukttransport. Vindjakken har også perforeringer i brystet og i armhulene som bidrar til effektiv ventilasjon.

Bestill den her

Pro Hypervent Short Tights

Craft

Til slutt, en frekk liten sak fra Craft. Pro Hypervent er en tynn, lett og myk løpeshorts som har en tettsittende og støttende passform. Denne er laget for høyintensive løpeøkter i varme forhold. Vi er optimistiske og satser på en varm vår og sommer, og da er det deilig å løpe i noe lett og ledig. Husk at det er mye bedre med en kul og praktisk shorts som denne, enn en gammel traver med tynt stoff i baken.

Kjøp den nå