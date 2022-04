På lang avstand med Frelsesarmeen

Fra da av ble eksisterende tjenester, program og planverk styrt via fjerntilgang rundt om i Australia, den utfordringen ble løst ved at de inngikk et samarbeid med TeamViewer. Frelsesarmeen bruker TeamViewer til å styre sin sosiale arbeid effektivt fra hvor som helst, når som helst. De tar seg av ledelsen av husly for hjemløse, barnehjem, skoler, sykehus og beredskapshjem. Skyplattformen for fjerntilgang fra det Göppingenbaserte teknologiselskapet sørger for drift i et samlet IT-system.