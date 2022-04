Slik tok IT-selskapet grep for å få full kontroll på eget regnskap

Goontech er et IT-selskap som utvikler visualiserings-software til industri. Gründerne har selv bakgrunn fra spillutvikling, og bruker blant annet sin kompetanse innen visualisering og animasjon mot helt andre bransjer. Ved å bruke data, dokumenter og 3D-modeller utvikler de interaktive verktøy. Som en tegneløsning for arkitektbransjen, og brønn-planleggingsverktøy for oljebransjen. Målet er å hjelpe kundene å jobbe smartere og mer effektivt.

Siden oppstarten i 2012 har de finansiert selskapet med egne midler og bruker overskuddet for videre investeringer. Dermed er det ekstremt viktig å ha full kontroll på likviditeten.

Bedre oversikt etter at vi byttet regnskapsprogram

– Jeg trives ikke med å overlate alt til regnskapsfører, uten å selv ha kontroll på økonomien. Det er en dårlig følelse, sier Bjarte Hansen, daglig leder i Goontech. Han ønsket å få kontroll på økonomien til selskapet, uten at de måtte gjøre hele regnskapsjobben selv. Nettopp derfor fikk de hjelp av VIEW Ledger til å finne et nytt system.

– Det er viktig å ha oversikt, ingenting er så ubehagelig enn om det kommer en sjokkregning du ikke var klar over. Eller om en av dine ansatte går ut og kjøper en 3D-printer du ikke har behov for – ja, det har faktisk skjedd! Ikke trengte vi den, og ikke hadde vi midler til det heller. Det var bare et kult leketøy. Heldigvis delte vi den regningen med et annet selskap, ler Hansen.

Tilrettelagt samarbeid

VIEW Ledger flyttet Goontech over til Tripletex. Regnskapsprogrammet legger til rette for et godt samarbeid mellom kunde og regnskapsfører direkte i systemet. Og Hansen mener han nå har oppnådd en ideell arbeidsfordeling med sin regnskapsfører.

– Jeg gjør helst så lite regnskap som mulig, smiler han bredt.

Han forklarer videre at innsikt er viktig for å forstå hvor man er på vei. Fra å få sendt over rapporter en gang i måneden har Goontech nå mulighet til å sjekke status daglig.

– Nå har vi løpende status over regnskapet, får et godt sanntidsbilde av økonomien og kan følge med selv. Det er store kontraster, sier Hansen.

Kunden i fokus

VIEW Ledger sin rolle er å bidra til at deres kunder lykkes. Blant annet gjennom å finne de systemene som passer best for den enkelte kunde, og funksjoner som vil effektivisere deres økonomi- og forretningsprosesser.

– Vi ønsker at våre kunder skal ha enkel tilgang til sin økonomiske informasjon, når som helst og hvor som helst, sier Bjarte Sjøtun, Sales executive i VIEW Ledger.

– Hvorfor passer Tripletex for Goontech og IT-bransjen generelt tenker du?

– I forhold til at tjenesteytende næringer ofte har ganske enkle regnskapsbehov, er de mer enn nok dekket av Tripletex. Systemet har i tillegg et veldig godt prosjektverktøy med smart timeføring, samt en løsning for reiser og utlegg som gjør det enkelt for ansatte å sende inn kvitteringer. Noe som er viktig for å ha et oppdatert fakturagrunnlag og for å få viderefakturert kostnader, sier Sjøtun.

– Dessuten er mitt inntrykk at IT-folk generelt er opptatt av gode grensesnitt. Systemet er under hurtig utvikling, og er både brukervennlig og forståelig for kunden. Det er viktig, fortsetter Sjøtun.

Hansen sier seg enig.

– Tripletex er enkelt og behagelig å bruke. Det bare funker. Også er vi vant til moderne og gode grensesnitt i hverdagen ellers, bare se til Netflix og Spotify. Da må det også funke godt når man kommer på jobb. Når vi logger oss inn i Tripletex ser vi tydelig hva som skal gjøres og vi har en god flyt i systemet. Det gir oss den oversikten og kontrollen vi trenger.

