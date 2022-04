Tynt på toppen? Her er hårproduktene for deg

Med økt alder kommer ofte tynnere hårvekst, noe mange syns er helt ok. Likevel er det en del som ønsker å forsinke hårtapsprossessen lengst mulig, om ikke annet puffe opp sveisen slik at den ser fyldigere ut. Her er i tilfelle produktene du trenger.

Måne, viker, hentesveis, kall det hva du vil. Veldig mange får mindre hår med alderen, noe som ikke nødvendigvis trenger å være negativt. Utrolig mange ser faktisk mye bedre ut så fort de tar steget og barberer vekk de siste hårstråene som skjuler en bar skalle. Men, før du kommer dit kan du nyte godt av noen enkle triks for å fluffe opp den flate hårmanken.

Australian Bodycare 3 Hair Loss Products

Vita

Dette er den ultimate pakken for deg med tynt hår. Her får du sjampo, balsam og serum som inneholder naturlige og aktive ingredienser som tilfører næring til tynt hår, ved hårtap og høye viker. Bruk disse produktene daglig for en sunn og frisk sveis.

Hair Volume 90 tabletter

Vita

Ja,du leste riktig. Tabletter for å motvirke hårtap. Dette er en ny generasjon kosttilskudd til de som ønsker å bevare et sunt og fyldig hår, og som vil unngå ujevnt hårtap. Det er registrert mange positive tilbakemeldinger fra kunder som har prøvd pillene, med flere som forteller om mindre hårtap og sterkere hår. Prøv du også.

Sisley Revitalizing Fortifying Serum

Vita

Dette serumet bremser hårtap, og gir sterkere og tettere hår. Serumet har en høy konsentrasjon av mineraler, vitaminer, ekstrakter av planter og proteiner som gjør hårrøttene mer solide. Brukes som intensiv kur annenhver dag i en måned, og deretter som vedlikehold to ganger i uken over to måneder. Masser inn serumet og la det gro.

