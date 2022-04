Et boblebad på terrassen eller i hagen kan gi deg egentid, barnevakt og sosialt samvær. Det kan anbefales, for det er fantastisk alene, gøy for barna og x-faktoren i lystig lag. Ta en titt på utvalget under. Du vil garantert ikke angre om du unner deg noen ekstra bobler i hverdagen.

Lay-Z-Spa Helsinki AirJet

Boblespa

Best i test!

Som en av de nyeste jacuzzi 2022-modellene blåser Helsinki AirJet konkurrentene av banen! Med et hjemmekoselig design sklir boblebadet inn i ethvert hjem og hytte. På kort tid blåses boblebadet opp, og er klart for å tilfredsstille og massere enhver sliten muskel.

Kjøpes her!

Lay-Z-Spa Maldives HydroJet Pro

Boblespa

Dette er det mest luksuriøse boblebadet for deg som ønsker det beste av det beste. Boblebadet kommer med et overlegen massasjesystem, innebygde seter, ryggstøtter og lys. Med plass til opptil 7, er det god plass for hele familien. Ta med deg barna, venner og bekjente til tidenes opplevelse med Maldives! Med et hjemmekoselig design sklir boblebadet inn i et hvert hjem og hytte.

Bestill det nå

Lay-Z-Spa St. Moritz AirJet

Boblespa

Dette er et stort kar med plass til mye hygge.

I et klassisk franskvevd design har St. Moritz AirJet inntatt markedet som en av de mest populære oppblåsbare boblebadene i 2022. Med stor og god plass til opptil 7 personer har ligger alt til rette for god stemning året rundt i terapeutiske bobler.

Les mer og kjøp det her