Er du en hagemann? Her er ting du trenger nå

Da var det dags for den store vårrengjøringen. Hvor enn det er hus og hage her i landet popper vi nå ut med hageklær, kost og rake. Hvis du også er en av de som blir sendt ut på dugnad, så kan vi anbefale noen produkter som gjør jobben lettere.

Dugnad. Et ord som kan få mange av oss til å grøsse. Dugnad i hagen, dugnad på hytta, dugnad i barnehagen, dugnad på skolen, dugnad for fotballaget osv osv osv. Man kan bli svett bare av tanken, men det kan faktisk også være en hyggelig fornøyelse hvis man forbereder seg riktig. Her er det du trenger.

Gardena Sileno Minimo 250

Kjært barn har mange navn og vi deler gladelig bilder av våre nye venn Bob, Robben eller Kåre-Klipp som har flyttet inn i hagen. For en robot i hagen er like deilig som en robot som støvsuger inne. Har du ikke skaffet deg en enda, så har du gått glipp av ekstra fritid og en velstelt plen. For en robotklipper gjør faktisk plenen din ekstra sunn og pen.

Gardena Water Control Bluetooth

Når plenen er klippet, så må den vannes. Og hva er da deiligere enn et automatisk vanningssystem? Denne kan du styre via mobilen eller nettbrettet. Enklere blir det ikke!

Kompostkvarn Black & Decker 2800W

GardenStore

Etter litt bøy og tøy med rake og saks så starter den virkelig tunge jobben. Kvistene skal vekk, og da er det denne kvernen kommer til nytte. Den samler, kutter og kverner, i tillegg til at den er stillegående.

Hageavfallet blir komprimert og kan brukes til å strø over planter for å redusere ugress og øke jordkvaliteten. Smart, enkel og praktisk.

