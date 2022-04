Årets vårmote fra Ferner Jacobsen

Ferner Jacobsen har alt du behøver for en kul og lekker look. Tør å vær litt vågal med farger og tekstiler for en vårlig følelse. De fleste ser freshere ut med friske farger, så her er det bare å komme seg ut av komfortsonen.

En blå drøm fra Nikben

Her blir du røsket ut av vinterdvalen med en gang. Denne skjorten er utrolig kul, både når det gjelder farge og materiale. Den gir deg en laidback, men kul look, og du ser med en gang ut som en som følger med på moten. En sikker vinner i sommer!

Obligatorisk sommerskjorte fra Polo Ralph Lauren

Denne løfter ethvert antrekk. Kan brukes til shorts, jeans eller med finere bukse på fest. Fresh blir du uansett med denne drømmen av en skjorte. Har du ikke en flerfarget variant som denne i skapet, så kjøp det nå. Denne ser du garantert bra ut i.

Friskt fra Polo Ralph Lauren

Her snakker vi sommer, sol og båtliv. Blir man ikke i godt humør av denne shortsen, så blir man det ikke av noe. Få frem sommerbeina og kle deg i denne i sommer.

Praktisk og lekkert fra Swims

Disse likte vi. Classy og behagelige. Et par loafers trenger man i garderoben, og disse oser det god smak av.

