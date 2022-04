Sliter du med for lavt testosteronnivå?

Et lavt testosteronnivå gjør at du kan føle deg slapp, sliten, trøtt og ha manglende sexlyst. Det kan føre til redusert ereksjonsevne, noe som kan være en fortvilet situasjon for de det gjelder. I tillegg er det kjedelig å ha mindre energi i hverdagen. Heldigvis finnes det alternativer som kan prøves for å bedre situasjonen.

Noen kosttilskuddsprodukter kan bidra til bevare nivået av testosteron i kroppen, i tillegg til å tilføre virkestoffer som kan øke nivået, gi mer energi, samt øke lyst og bedre prestasjon. Her er et utvalg av kosttilskuddsprodukter du kan prøve.

Biosan Testo+

Biosan Testo+ inneholder sink som bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer i blodet og til normal fertilitet. Vitamin B6 bidrar til å regulere hormonell aktivitet, og magnesium bidrar til normal muskelfunksjon og til å redusere tretthet og utmattelse. Testofen er en ekstrakt av bukkehorn og kan bidra til å utnytte det frie testosteronet som allerede finnes i kroppen, så her har du en kombinasjon av mange virkestoffer som kan komme godt med.

ALPHA MAN

Alpha Man er et kompleks multivitamin designet for å gi menn overskudd i hverdagen. Det er fullpakket av vitaminer, mineraler, antioksidanter, aminosyrer og andre, naturlige virkestoffer for bedre helse og prestasjon.

Testo 4-HD, 120 kapsler

Testo 4-HD inneholder sink, som spiller en helt sentral rolle i kroppen for å hjelpe til å opprettholde normale testosteronnivåer i blodet. Sink bidrar også til normal fertilitet og reproduksjon. Sink i Testo 4-HD kombineres med nøye utvalgt magnesium som bidrar til en normal proteinsyntese. En god miks av mye bra i disse kapslene også, som kan bidra til en bedre hverdag.

