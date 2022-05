1) Finn ut hva kredittscoren din er.

Kredittscoren din benyttes av alle norske banker, uten unntak, til å bedømme risikoen forbundet med å låne deg penger. Har du en god kredittscore skal du ha gode betingelser. Du ser både kredittscore og hvilken rente kredittscoren din bør gi deg i din Deferoprofil. Defero er forøvrig helt gratis å bruke for privatpersoner og har over 360 000 medlemmer.

2) Få oversikt over kostnadene på dine eksisterende lån.

Defero er offisiell partner av Norsk Gjeldsinformasjon AS, og kan derfor også innhente gjeldsopplysningene dine direkte fra Gjeldsregisteret. Om du velger å benytte deg av funksjonen "Min Gjeld", på din Deferoprofil, vil du ikke bare se utestående gjeld automatisk - du får også en totalanalyse av hele gjeldsbildet ditt, samt privatøkonomien din.

PS! Defero avdekker i snitt 75 000 kroner i årlige sparemuligheter for sine medlemmer!

Det er ikke uten grunn at over 360 000 stykker har registrert seg hos oss, på kun 3 år.

3) Finn beste lån for deg

Avhengig av hvordan gjeldsbildet og privatøkonomien din ser ut, vil du få presentert aktuelle tiltak du kan gjøre for å redusere låneutgiftene dine. Defero viser deg både hvilken aktør de tror kan gi deg best betingelser, men også hvilke renter du bør forvente å få. Noen ganger kan det lønne seg å bruke en agent om det er snakk om usikret refinansiering.

4) Sett i gang!

Registrer deg på Defero her så ser du hva du kan spare om kun få minutter!