La oss starte med trening. Noen har allerede funnet frem sykkelen, løpeskoene, eller rulleskiene for sommersesongen. Om sommeren lønner det seg å ha klær som er lette, komfortable og som tåler flere typer vær og treningsøkter. Start gjerne med en base og kle deg med flere lag om du svetter mye eller vil isolere deg mot været.

Anton Sport har et stort utvalg med lette løpejakker, fleksible tights og shortser, t-skjorter og gensere. Blant annet denne Athlete Half-zip løpejakken fra Dæhlie. Jakken er skapt for trening med høy intensitet og beskytter godt mot vindt. Den er utviklet for å ha lavest mulig vekt og lite friksjon under harde økter. Samtidig sitter den løst på kroppen som gir god ventilering.

Blant shortser har Nike flere fine modeller for utendørs trening. AeroSwift er en lett og pustende løpeshorts som gir deg god mobilitet. Med sine praktiske funksjoner er den både fukttransporterende og har en lomme for mindre gjenstander.

Forbered deg til skogen

Et must have for sommeren er en god jakke som holder både vind og regn ute. Nikes Gore-Tex Infinitum Trail Runn er en lett og slitesterk jakke som er perfekt for terrengløp.

Jakken beskytter mot skiftende vær, har en behagelig passform og har flere justeringsmuligheter.

Skal du være ute over lengre tid er Haglöfs L.I.M. jakke perfekt. Med Gore-Tex er beskytter den mot all slags vær samtidig som den puster. For å forbedre slitestyrken og redusere gnissing har ikke skalljakken sømmer i skuldrene eller sidene. Med andre ord er jakken perfekt for sommerdager i villmarken.

Nyt fjellet

Noe av det beste som har kommet fra pandemien er at vi nordmenn har blitt ,om mulig, enda flinkere til å nyte det norske fjellandskapet i sommermånedene. Som fjellvettreglene sier er det viktig å ha riktig utstyr på turen, og noe av det viktigste å investere i er gode støvler.

Skal du gå en lengre tur er Salomon Lyngen Mid GTX et utmerket valg. Det er en stabil mellomhøy sko som passer på alle underlag og værforhold. Skoen er slitesterk og beskytter foten godt samtidig som den føles behagelig å gå med.

En lettere tursko er Salomon Supercross 3 GTX. Denne vanntette skoen gir godt grep og har en teknologi som gir komfortabel demping. Skoen er har et minimalistisk design for at skoen skal være komfortabel samtidig som den er funksjonell. For at foten skal få så lite slitasje som mulig har skoen et EVA-skum som gir god demping og beskytter deg mot de hardeste støtene, slik at du kan løpe eller gå lange turer uten å få vondt i føttene.

Sist men ikke minst

Peak Performance har utviklet en jakke som bør være med på alle fjellturer. Det svenske merket er kanskje kjent for sitt vintertøy, men de har et godt utvalg også for sommeren. Deres Vislight Gore-Tex Light jakke er spesialdesignet for aktiviteter og eventyr. Jakken har et pakkbart design som gjør at den passer i enhver sekk. Du kan gjøre en rekke justeringer, samtidig som den alltid er lett og pustende.

