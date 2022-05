Disse solkremene trenger du nå

Fet solkrem i ansiktet er klissete og ekkelt, derfor vil du ikke angre hvis du investerer i en krem som er laget for fjeset. Det utgjør en stor forskjell når det gjelder følelsen på huden og du slipper å se ut som du glinser. Hår som klistrer seg til pannen slipper du også, så her er det bare å skaffe seg en ansiktskrem med en gang. Du kommer aldri til å smøre deg med noe annet over skjortesnippen igjen.

Luksus fra Sisley

Dette er en kostbar solkrem med en anti-aging effekt som tar pleier huden samtidig som den beskytter mot solen. Den forebygger rynker, mørke flekker, dehydrering og manglende fasthet, og huden får en strålende og varig brunhet.Verdt et forsøk hvis du ønsker å bremse alderdommen samtidig som du soler deg fornuftig.

Vanntett fra Sensai

Dette er en vannresistent solkrem som sørger for et mykt slør av UV-beskyttelse til ansiktet.Denne er deilig å ha på og beskytter mot oksidering forårsaket av UV-stråler. Solaldringstegn blir også redusert, så her er det bare å smøre i vei.

Svanemerket fra Rudolph Care

En rimeligere solkrem som føles lett og frisk på huden. Sun Face Cream er en lett fuktighetskrem som kan brukes som dagkrem året rundt, til alle hudtyper for både menn og kvinner. Solkremen beskytter huden med kjemiske filtre, som trenger inn i stedet for å legge seg på overflaten. Det gjør at Sun Face Cream verken føles fet eller klissete eller etterlater en hvit hinne på huden.

