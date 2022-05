Evolusjon etter revolusjon

Historien til Grand Seiko er en fortelling om revolusjoner. Da merkets første armbåndsur så dagens lys i 1960, ble en helt ny kategori av japansk klokkeproduksjon på aller øverste nivå etablert. Bak den ambisiøse satsingen var en visjon om å skape en klokke som var så presis, funksjonell, bestandig og vakker, som overhodet mulig.

Syv år senere ble den ikoniske Grand Seiko 44GS lansert. Kassen hadde et revolusjonerende design preget av sterke linjer, skarpe kanter og speilblanke Zaratsu-polerte flater, som resulterte i et oppsiktsvekkende spill mellom lys og skygger. Modellen definerte designspråket Grand Seiko Style, og la grunnlaget for en unik estetikk for et fortsatt ungt klokkemerke.

Evolusjonens gang

Evolution 9 er det nyeste designspråket til Grand Seiko – et nytt design for en ny æra. Men denne gangen handler det om en naturlig evolusjon fremfor revolusjon, hvor grunnprinsippene ved 44GS og Grand Seiko Style er videreforedlet og raffinert.

I spissen for den nye Evolution 9-kolleksjonen finner vi Grand Seiko SLGH005 og SLGA009, som blant entusiaster og samlere er best kjent som "White Birch". Navnet har modellene fått grunnet de særegne teksturerte tallskivene, som produseres ved Grand Seikos egen fabrikk.

Begge klokkene har fått en ny og slank kasse, som måler 40 mm i diameter. Sidene har en børstet finish, som står i kontrast mot den speilblanke kanten på bezelen. Viserne har rette og skarpe linjer, som bryter med kassens runde linjer. Bezelen er vertikalt børstet, og sammen med den store kronen skapes et spennende og kraftfullt uttrykk. Remfestene er en velkjent kombinasjon av børstede flater og blankpolerte fasetter, som sender tankene tilbake til Grand Seiko 44GS.

Inspirert av naturen

De to Evolution 9-modellene viderefører ikke bare en historisk arv, men gjenspeiler også merkets dype røtter i japanske tradisjoner, kultur og natur. Både SLGH005 og SLGA009 har tallskiver inspirert av Shirakaba – de hvite bjørketrærne som er å finne i skogene nær Grand Seiko Studio Shizukuishi i Iwate, og Shinshu Watch Studio i Nagano.

Førstnevnte har gjennom flere tiår vært fødestedet for de mekaniske klokkene til Grand Seiko, mens sistnevnte er plassen hvor hver eneste Grand Seiko Spring Drive-modell skapes. Denne dualiteten reflekteres også i urverkene de to modellene er basert på.

På innsiden av SLGH005 tikker kaliber 9SA5 – et moderne mekanisk "hi-beat" urverk med en frekvens på 36.000 halvsvingninger per time, 80 timers gangreserve og automatisk opptrekk. Søskenmodellen SLGA009 drives derimot av Spring Drive-urverket 9RA2, med en gangreserve på 120 timer og en presisjon på ± 0,5 sekunder per dag. Begge urverkene er utviklet og produsert "in-house", og tilhører den seneste generasjonen kalibere fra Grand Seiko.

Norges eneste

Langt unna Japan og de frodige bjørkeskogene, har Urmaker Christensen blitt et naturlig møtepunkt for alle med sans for japansk klokkekunst. I fjor høst åpnet den tradisjonsrike urmakerforretningen i Oslo opp i et nytt og større lokale i Stortingsgata 8 – og ble samtidig utnevnt til landets eneste Grand Seiko Salon. Statusen gir butikken en unik mulighet til å tilby de mest eksklusive og sjeldne klokkene fra Grand Seiko.

– Responsen fra kundene har vært helt fantastisk, og vi er stolte av å kunne presentere Norges største utvalg av Grand Seiko. Stadig flere deler vår lidenskap for merket, og vi inviterer gjerne til kaffe og klokkeprat i loungen, sier Andreas Madsen, Digital Retail Manager hos Urmaker Christensen.

Digital Retail Manager hos Urmaker Christensen, Andreas Madsen.

I løpet av de snart fem årene han har jobbet tett på klokker hos Urmaker Christensen, har interessen for Grand Seiko i Norge skutt i været. Fra å ha rundt ti Grand Seiko-modeller inne for spesielt interesserte kunder, har butikken i dag nærmest hele kolleksjonen på utstilling – om ikke de er utsolgt. Madsen mener det spesielt er to områder som ofte imponerer kundene når de får holde en Grand Seiko i hånden for første gang.

– Grand Seiko har en unik evne til å fange naturen i sine tallskiver, og det mest kjente eksempelet er kanskje SBGA211 "Snowflake". Klokkene har også en ekstremt høy finish med Zaratsu-polerte overflater, og sylskarpe visere og indekser. Dette er japansk mesterhåndverk på sitt ypperste, forteller Madsen.

Hos Urmaker Christensen velger mange av kundene nå en Grand Seiko fremfor en klokke fra de typiske sveitsiske merkene. Og nysgjerrigheten for den ny Evolution 9-kolleksjonen har heller ikke latt vente på seg.

– Interessen for de nye "White Birch"-modellene har vært veldig bra. Flere av de som har vært innom har falt for urskivene, som virkelig ser ut som en bjørkeskog. Dette er klokker som representerer noe av det aller beste fra Grand Seiko, med det nye designet, de nye urverkene (Hi-Beat og Spring Drive) og inspirasjonen fra naturen, sier Madsen.