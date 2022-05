En ny måte å jobbe på med innovativ dataanalyseplattform

DI ønsket å snu et problem til en mulighet, der kundene kunne få full kontroll på egne data på tvers av funksjonelle løsninger.

Distribution Innovation er et ledende teknologiselskap innenfor software løsninger for medielogistikk i Norden. Selskapet utvikler software løsninger for mediebedrifter som distribuerer aviser og fysiske pakker i sine distribusjonstjenester til sluttkundene. Sluttkunder kan både være bedrifter eller forbrukere, som eksempelvis er å få aviser og pakker levert på dørmatten fra en mengde kjente nettbutikker. Løsningene dekker hele reisen fra bestilling til levering og mottak av varene. Selskapet har hovedkontor i Oslo og eies av Schibsted og Amedia.

- Bruk av data blir stadig viktigere, både for oss som selskap og for kundene våre. Når vi tilbyr en løsning som vi nå har bygget, kan vi hjelpe kundene våre med å utnytte de store datamengdene de har opparbeidet gjennom mange år til å gå fra rapportering til prediksjon. Kort og godt kan kundene våre rette blikket fremover i stedet for bakover. Vi ser det som et stort konkurransefortrinn for vår virksomhet, sier Eirik Lyngvi, leder for analyse, distribusjon og innovasjon hos DI.

Mer enn 2,2 millioner produkter leveres gjennom Distribution Innovations systemer hver dag, og teknologien deres når mer enn fem millioner husstander i hele Norden.

Fra å rapportere til å forutse

Med kundenes økende interesse for tilgang på data og smartere bruk av data, så Distribution Innovation mulighet til å tilby en løsning for kundene til å utnytte dataene sine fullt ut til innsikt og prognoser.

Distribution Innovation ønsket å bygge en skybasert dataanalyseplattform basert på Amazon Web Services som ville gjøre det mulig for Distribution Innovation og deres kunder å jobbe på en selvbetjent måte med systematiserte data og nye datakilder som beriker innsikten i virksomheten gjennom et standard grensesnitt og hvor sikkerhet, sporbarhet og personvern er innbygget i plattformen.

En ny måte å jobbe på

Distribution Innovations ønsket å finne en partner som forstod selskapets forretningsmessige mål med en analyseplattform og som hadde erfaring med å utvikle moderne skybaserte plattformer innenfor dette fagfeltet, som krever et bredt kompetansespekter og hvor det er relativt få som har dybdekompetanse på området.

-Nordcloud skilte seg ut fra de andre partnere som ble vurdert ved at de viste at de forstod omfanget fra første dag. Vi skulle benytte AWS og utvikle en arkitektur som kunne motta både tradisjonelle datakilder, men også strømmedata (IOT) og som skulle automatiseres ved å benytte Infrastructure As code (IaC), sier Lasse Durucz, CTO, i Distribution Innovation.

DI knyttet til seg kunder helt fra starten i utviklingen av innholdet i plattformen, ved å la viktige kunder inngå i et Pilot Program der deres “real world usecases” ble tilgjengelig først. DI og Nordcloud skapte en trygghet for at både funksjonelle og tekniske aspekter ble godt ivaretatt under byggingen av plattformen og kundene hadde aldri vært med på denne prosessen tidligere. Dette ble svært godt mottatt og ga også Nordcloud sine eksperter full tilgang til kundene og deres eksperter. Læring i alle ledd!

Designsprint

-Nordcloud har et solid designteam som både har erfaring, metodikk og verktøy for å ta frem gode brukervennlige løsninger, sier Lasse Durucz.

Ved å involvere kunder med ulik fagkompetanse også i denne prosessen, har kundene også fått oppleve å være med på å bygge den funksjonelle delen av plattformen, det som kundene SER når de skal bruke den til å analysere sine data og ikke bare den underliggende tekniske arkitekturen.

-Det er et svært viktig perspektiv å forstå at det er mange ulike kompetanseområder hos kundene som er potensielle brukere av en slik plattform. Det er grunnen til at vi ønsket å isolere bruk av data også innenfor en og samme virksomhet, slik at fageksperter med forskjellige oppgaver og formål kan jobbe isolert. Noen gjør rapportering gjennom bruk av kjente rapporteringsverktøy som QlikView elle PowerBi, mens andre ønsker å jobbe med Maskinlæring (ML) og trene Algoritmer for prediksjon i samme plattform, sier Eirik Lyngvi.

Resultater - Bedre kundeinnsikt og optimalisering av logistikk og distribusjon gir økt konkurransefortrinn i et raskt voksende marked

Kundene kan nå få tilgang til systematiserte data, som er normalisert inn i et godt dokumentert datavarehus (DW) hvor alle endringer i data underveis er sporbart og transformasjonen av data kan følges gjennom hele livssyklusen fra mottak til uttak og bruk i plattformen.

Kundene trenger ikke å investere eller drifte egne løsninger, DI står for brukeradministrasjon, overvåking, backup, informasjonssikkerhet og personvern. De betaler for det de bruker og kan skalere etter behov.



Plattformen inneholder ferdige usecase som er relevante for mange kunder, og nettverkseffekten ved å tilby disse til alle kundene gir en rask utviklingstakt på nye usecase.



En effekt av å ha laget plattformen som en standard løsning basert på IaC, er at også helt andre kundegrupper kan benytte seg av plattformen. Det er enkelt å kjøre opp en kundespesifikk plattform som man kan benytte i egen virksomhet uten å måtte lage alt dette selv og uten å måtte drifte den avanserte plattformen. DI og Nordcloud tror veldig mange kunder har behov for en slik plattform.



