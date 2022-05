Polestar lager verdens første helgrønne bil

En bil består av en rekke komponenter og materialer, som stål, glass, aluminium, elektronikk, tekstil og gummi. På deres ferd mot en fullstendig utslippsfri og sirkulær bilmodell, samarbeider derfor Polestar med en rekke partnere og leverandører.

Blant disse finner vi norske Hydro, som skal levere utslippsfri aluminium.

– Vi har lenge brukt vannkraft for å produsere aluminium. Men det er ikke nok. Polestar skal lage nullutslippsbiler innen 2030. Det gjør at vi må gjøre mer for å komme til null, som å bruke mer resirkulert aluminiumskrap og ny teknologi, sier Hilde Haugen Kallevig, merkevaresjef i Hydro.

Endringer trenger ikke bety kompromisser.

– Vi skal balansere førsteklasses design og premiumfølelse med å ta vare på planeten vår. Det er fullt mulig. De nye høyteknologiske, lette materialene gir en topp moderne utførelse som er med på å redefinere begrepet «premium», sier Maximilian Missoni, designsjef i Polestar.

Verdens første klimanøytrale bil skal produseres kommersielt innen 2030.



– Ja, vi er klar over at det er knapt med tid, og vi har ikke alle svarene i dag, men vi er også klar over at vi ikke har råd til å mislykkes, sier Fredrika Klarén, Polestars sjef for bærekraft.

– Vi kaller det «The Polestar 0 project».

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet ved å bruke design, teknologi og innovasjon til å akselerere overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Med Polestar 0 vil de utmerke seg med innovative løsninger som gjenbruk av elbilbatteri, gjenvunnede og utslippsfrie materialer og fornybar energi. Jobben skal også gjøres helt uten motregning, planting av trær eller kjøp av klimakvoter.

Polestar tar kanskje sine klimatiltak mer seriøst enn andre; de har nemlig valgt å risse målet om en klimanøytral bil inn i stein. Dette gjorde de i forkant av COP26, verdens største og kanskje historiens viktigste klimakonferanse siden Paris 2015.

– Det er vår måte å si at dette er en forpliktelse som ikke kan endres eller fravikes, sier Klarén.

Det stopper heller ikke der: Polestar har allerede planene klare for tiåret etter og har satt seg mål om å bli et fullstendig klimanøytralt selskap innen 2040.

Til sammenligning med Polestar 0 som vil ha et karbonfotavtrykk på null, har Polestar 2 (Long range Dual motor) i dag et karbonfotavtrykk på 26.2 tCO2e.

Polestar har valgt å være fullstendig transparente omkring karbonfotavtrykket. De rapporterer om alle utslipp fra vugge til grav, slik at du som kunde kan gjøre et mer bevisst valg.

– Transparens og sporbarhet er «the holy grail» innenfor bærekraft. Vi hever derfor stemmen vår og håper at resten av bransjen følger etter. Fredrika Klarén, sjef for bærekraft i Polestar.

Visste du at ...

- Polestar avslører bilens karbonfotavtrykk gjennom hele bilens levetid, sammen med alt av utslipp? Fra materialutvinningen, produksjon og logistikk. De kaller det «Livsløpsanalysen» og den er tilgjengelig for alle til å se på nettsiden deres her.

- Materialene som brukes til å produsere batteriene til elbiler, utvinnes gjennom gruvedrift?

Polestar jobber for ansvarlig gruvedrift med respekt for menneskerettigheter, lokalsamfunn og økosystemer. Med blokkjedeteknologi sporer de risikomaterialer gjennom hele forsyningskjeden; utvinning, prosessering og transport.

- Polestar jobber for å redusere reparasjoner og vedlikehold? Du kan for eksempel manuelt justere demperne i Polestar 2 etter dine egne behov, uten å måtte ha bilen på verksted (kun tilgjengelig med Performance-pakken).

Elektrisk roadster-konsept som redefinerer sportsbilen

Polestar O₂ er et paradigmeskifte når det kommer til sportbiler. Sportsbilen har et unikt todørs kabrioletkonsept uten tak, uten støy, uten eksos og med en drone. Den er bygget opp av et selvbærende karosseri av aluminium som gjør den stiv, responsiv og utrolig lett. Eksteriøret er påvirket av romfartdesign med integrerte luftkanaler i hjulbuene og baklys som også fungerer som luftblader. Bilen viser at premium, lekenhet og bærekraft ikke er ekskluderende. Roadster-konseptet er foreløpig kun et konsept, og lanseringsdatoen er uviss.

Dette er Polestar O₂

Skapt for å bli gjenskapt

Selv om aluminium kan resirkuleres, er prosessen langt fra sirkulær. Siden gjenvinningsbedrifter mottar biler i komprimert form, blir materialene nedsirkulert i stedet for resirkulert. Polestar O₂ slutter materialsirkelen ved hjelp av sitt selvbærende karosseri laget av tydelig merkede aluminiumssorter, slik at de forskjellige sortene kan resirkuleres hver for seg, klare til å brukes på nytt.

Drone som standard

Polestar O₂ gir deg ikke bare en bedre kjøreopplevelse, men også muligheten til å dokumentere den. I et rom i bakre del av bilen finnes en drone som både kan ta av og lande i fart. Dronen har forskjellige filmmodus som føreren kan velge mellom, blant annet stemningsfulle eller actionfylte sekvenser. Videoene kan redigeres rett fra displayet i bilen og deles videre.

