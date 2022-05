– BYD-en skulle være bil nummer to for oss. Men den er så «forbasket» kjekk å kjøre, så det blir ofte til at jeg tar denne i stedet, humrer Kenneth Erlandsen på klingende skarre-vestnorsk.

Familien Reinsnos Erlandsen er bosatt på Sotra like utenfor Bergen. Kombinasjonen av jobbpendling gjennom bomring, hytte langt inne på fjellet og fem barnebarn, gjør at bilbehovet er både stort og variert.

– Vi har jo en mindre elbil også og har kjørt elektrisk i syv år. Men BYD-en er på alle måter noe helt annet enn den mindre elbilen vi har nå, fortsetter han.

Kenneth Erlandsen har hatt stor glede av sin BYD Tang i vinter.

Hvorfor BYD?

– Sannheten er at jeg alltid har vært nysgjerrig på biler, så jeg oppdaget BYD Tang for vel ett år siden.

Bakgrunnen for å bytte til BYD var også at den åtte år gamle premiumbilen de tidligere hadde som «bil nummer to», var moden for utskiftning. Da Oddvar Bjelde AS i Arna hadde en forseriebil av BYD Tang på besøk, var timingen riktig for familien Reinsnos Erlandsen.

– Både min kone og jeg synes den var helt fantastisk. Spesielt batteriteknologien tiltalte meg. Og så er den stor, men ikke for prangende. Den er fin å se på, rett og slett. Elegante linjer, sier Kenneth.

Når han igjen tenker over valget, med bilen parkert i sin egen oppkjørsel, fortsetter han:

Og så er den så velutstyrt, med skinn overalt. Du sitter høyt, med god oversikt og gode innstillingsmuligheter av begge forsetene. Det er jo viktig at hun sitter like godt!

Dette er BYD Tang Stor elektrisk SUV med 7 seter som standard

763 liter bagasjerom med 5 seter i bruk

Kan ha taklast og trekke en tilhenger på 1500 kg

Nå med app-styring fra telefon

86,4 kWh batterikapasitet, som gir en rekkevidde fra 400–528 km (WLTP kombinert/urban)

Firehjulsdrift ved hjelp av to motorer som til sammen gir 509 hk

Lynrask: 0–50 km/h går på 1,6 sekunder; 0–100 km/h på 4,6 sekunder

Fullpakket med premiumutstyr med blant annet ventilerte skinnseter.

Pris fra kr. 599.900.

Det store spørsmålet

De to siste bilene til Kenneth har vært signert det han selv beskriver som «et dominerende merke med firehjulsdrift.»

– Og de var fantastiske på vinterføre. Den store styrkeprøven for BYD Tang var derfor: Vil den klare seg like bra?

Etter det som har vært en usedvanlig snørik vinter på Vestlandet, har Kenneth fått ettertrykkelig svar:

BYD-en har bestått med glans. Den er et lokomotiv som ikke lar seg stoppe av noe!

Firehjulstrekk og eget vinterprogram

Firehjulstrekk med eget vinterprogram og over 500 hestekrefter er bokstavelig talt en sterk kombinasjon.

– Og så har den veldig god bakkeklaring, hele 19 cm. 15 cm nysnø er nesten som å kjøre på bar vei, forteller Kenneth.

Etter ett av vinterens kraftige snøfall på hytten, måtte Kenneth grave bilen ut under en halvmeter med snø.

– Og så var det bare å kjøre bilen rett ut av snøfonnen! Da tenkte jeg: Yes, dette er bilen vi var på jakt etter!

Vinter uten rekkeviddeangst

Som rutinert elbilist er Kenneth vel vant med at rekkevidden reduseres vintertid.

– Men med BYD-en har vi i grunnen ikke opplevd noe tap. Bilen viser i praksis mer rekkevidde enn det forhandleren har lovet, sier Kenneth.

I NAFs store vintertest kom BYD Tang også best ut, med et rekkeviddetap på under 11 prosent i forhold til oppgitt WLTP-rekkevidde.

– Det korresponderer 100 prosent med det vi erfarer, konstaterer Kenneth.

Dette har overgått Kenneths forventninger Syv seter: Kenneth bestilte sin bil som femseter. Han fikk en syvseter, uten at det har gått på bekostning av bagasjeplassen.

Fint interiør: Kenneth forteller at kvalitetsfølelsen i interiøret er enda bedre enn på forseriebilene som var på forhåndsvisitt i Bergen.

Kjørefølelsen: BYD Tang er en bil Kenneth virkelig setter pris på å kjøre. «Ikke for hard, ikke for myk», er hans beskrivelse.

Kule felger, hele året: Kenneth innrømmer at ha fremdeles er litt guttunge. Han synes det er kult med 22 tommers felger originalt. At bilen ble levert med like fine felger også til vinterhjulene, var en positiv overraskelse.

«Gjettometeret» viser i praksis mer rekkevidde enn det BYD har lovet, og vi opplever knapt noe tap om vinteren, sier Kenneth.

Bonus til barnebarna

Da Kenneth Erlandsen bestilte sin BYD Tang, var det som femseter. At den endelige versjonen som blir levert i Norge ble en syvseter, kom som en ren bonus.

– Med fem barnebarn har vi da muligheten til å ta med alle, slår Kenneth fast.

Til vanlig bruker familien Reinsnos Erlandsens derimot sin BYD Tang som femseter.

– Bagasjeplassen som femseter er veldig god. Jeg spiller golf, og det er greit å ha plass til golfsettet uten å måtte legge ned noen seter. Jeg legger også bare pulken rett inn i bilen når vi skal på hytta, forteller han.

Takboks til salgs

På turene til hytta, som altså ligger «langt inne på fjellet», fyller familien Erlandsen sin BYD Tang. Ferske eksempler er en ny gassflaske – og gjerne åtte par ski.

Min sønn og datter spør nemlig gjerne om jeg kan ta med noe for deres familier også. Det er jo ulempen med så god plass: Vi må laste opp for andre også, humrer han.

Takboksen har ikke vært i bruk etter at familien Reinsnos Erlandsen oppgraderte til BYD Tang, selv om bilen selvsagt kan ha taklast.

– Den kan jeg jo bare legge ut for salg, sier han og peker på boksen som henger i carporten.

