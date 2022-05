De siste årene har populariteten til motorsport økt betraktelig, og da spesielt Formel 1. Ikoniske løp som 24-timersløpet på Le Mans og Daytona 500 er også svært populære verden over. I dag kjenner mange til samarbeidet mellom TAG Heuer og Porsche, og at Rolex er en av hovedsponsorene til Formel 1.

Rolex

Formel 1

Rolex sitt tette samarbeid med motorsport strekker seg helt tilbake til 1930-tallet. Rolex er i dag partnere med både Formel 1 og andre ikoniske løp. Tidlig i 2013 ble Rolex en global partner i Formel 1, motorsportens mest kjente serie. I likhet med Rolex, er Formel 1 til stede over hele verden, med løp i hele fem kontinenter.

FIA World Endurance Championship

FIA World Endurance Championship (WEC) er en serie hvor førere og biler presses til sine ytterste grenser under høyhastighetsløp som arrangeres rundt om i verden. Denne spennende serien tiltrekker seg de beste sjåførene, og støttes av banebrytende teknologi fra ledende produsenter. Rolex har vært en del av denne satsningen i flere år. På løpskalenderen står blant annet 24-timers løpet på Le Mans.

24-timers løpet på Daytona

I 24 krevende timer må sjåførene tåle alle typer av racing gjennom utilgivelige kurver, og en bane som kun er 20 prosent opplyst om natten. Kun et lite sekund med mental og fysisk utmattelse, fører til at sjansen for seier ødelegges totalt. Sjåfører som er besluttsomme og selvsikre i møte med fare, vil imidlertid oppnå heltestatus. 2022-utgaven markerte 60 år med dette prestisjetunge løpet, og Rolex sitt 30-årsjubileum som tittelsponsor.

Det er for mange kjent at Rolex sin svært populære modell «Cosmograph Daytona» er oppkalt etter denne banen.

TAG Heuer

Porsche

Tag Heuer og Porsche har hatt et tett samarbeid helt siden 1963. Båndet har bare blitt sterkere med årene, og de bygger på merkevaren til hverandre. Porsche har en egen modell med samme navn som en av seriene til TAG Heuer, Carrera. Begge navnene stammer fra det samme billøpet, som igjen fester grepet om TAG Heuer sitt nærvær i motorsporten. TAG Heuer har gjennom samarbeidet lansert flere spesialmodeller, for å hylle det tette båndet mellom merkene. Her finner vi blant annet: «TAG Heuer Carrera X Porsche Limited Edition» og «TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special Edition». I dag har de tatt samarbeidet så langt at de sammen driver et lag i Formel E. TAG Heuer sponser også serien «Porsche Carrera Cup», Porsche sitt lag i World Endurance Championship og Indy 500 løpet.

Formel E

TAG Heuer Porsche Formula E Team konkurrerer i ABB FIA Formel E World Championship, som er den første helelektriske roadracing-serien i verden. Formel E, som ble startet i 2014, står bak store deler av utviklingen av høyytelsesbiler med fokus på miljøvennlighet, energieffektivitet og bærekraft.

Formel 1

TAG Heuer har hentet inspirasjon fra sporten for å produsere sin klokkeserie Formula 1, som har blitt noen av de mest populære klokkene til merket. Et av de viktigste og mest prestisjefylte løpene å vinne i Formel 1 er Monaco Grand Prix. Det krever en kombinasjon av presisjonskjøring og tekniske ferdigheter for å vinne løpet som har vært en fast del av løpskalenderen siden 1955. Ved å vinne i Monaco plasseres førerens navn på en fremtredende liste, som inkluderer mange racing-storheter gjennom tidene.

Den ikoniske modellen «TAG Heuer Monaco» er en racing klokke som hyller historien til Monaco. TAG Heuer-ambassadører som har krysset målstreken i Monaco først inkluderer Niki Lauda, ​​Jody Scheckter, Alain Prost, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen og Daniel Ricciardo. Og selvfølgelig «Kongen av Monaco», mangeårig TAG Heuer-venn og ambassadør Ayrton Senna.

TAG Heuer er i dag offisiell tidtaker og samarbeidspartner med Red Bull Racing Formula 1 team. Samarbeidet ble inngått 2016, og klokkemerket er en stor del av lagets suksess. Begge førerne bruker til enhver tid klokker fra merket, og det har blitt lansert en spesialmodell for å hylle samarbeidet: «TAG Heuer Formula 1 X Red Bull Racing», som er en ekte racing klokke.

IWC Schaffhausen

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 team

IWC har hatt et tett samarbeidet med Mercedes sitt Formel 1 lag i mange år. I 2013 ble de «Official Engineering Partner», som innebærer at deres logo synes på førernes hansker og dresser, samt bilen og andre antrekk.

Det tette samarbeid med Mercedes-laget, har ført til et partnerskap med en av deres førere, Lewis Hamilton. Han er den mestvinnende Formel 1 føreren igjennom tidene. Sammen med Lewis og laget har IWC lansert flere spesialmodeller som en hyllest til laget og føreren. Noen av disse modellene er: «The Pilot’s Watch Chronograph Edition Mercedes-AMG Petronas Motorsport» og «Lewis Hamilton Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition».

IWC Racing Team

IWC deltok i «Salvadori Cup» for første gang i 2018. Løpet holdes på Goodwood banen i England, hvor det holdes flere billøp og utstillinger. Billøpet IWC deltar i, kjøres kun med klassiske biler med eldre design. IWC kjører selvfølgelig en «Mercedes-Benz 300 SL Gullwing».

