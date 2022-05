Disse klærne bruker golfstjernene

Tradisjonstro gjelder det å kle seg pent når du trer inn i golfsportens verden . J.Lindeberg er store på golfklær og sponser stjerner som Viktor Hovland, Nelly Korda og Matt Wallace.

Her er årets nyheter fra det svenske merket.

Tenley Golf Vest til dame

J. Lindeberg

Tenley er en allsidig og komfortabel vest laget av et lett vindtett materiale, for ekstra beskyttelse mot vær og vind. Den er stilig og praktisk, og passer både alene og under jakken på kjøligere dager.

Kjøp den her

Heath Regular Fit Golf Polo til herre

J.Lindeberg

En klassisk hvit pique med en tvist. Den svarte borden på armen gjør denne ekstra kul. Den normal passform, og er laget av et teknisk og stretchy materiale som gjør den myk og behagelig å ha på.

Bestill den hjem her

Ash Light Packable Golf Jacket til herre

J.Lindeberg

Komfortabel og høytytende golfjakke som er laget av et vindtett og vannavvisende materiale, for god komfort og beskyttelse når du er på golfbanen. Dette er en klassisk, men kul jakke, som med hell kan brukes utenfor golfbanen også.

Kjøp den nå

Sienna Golf Top til dame

J.Lindeberg

Denne er fresh og utrolig kul. Den er også komfortabel og myk, og er laget av et teknisk materiale med 4-veis stretch, som gir god komfort og bevegelsesfrihet.

Bestill den her