Kraftige reguleringer og økende cyberkriminalitet gir nye investeringsmuligheter

Markedsmulighetene

Markedet for IT-sikkerhet vokser i et voldsomt tempo som en følge av en eksplosiv vekst i Cyberkriminalitet og svindel. Over 90% av dataangrepene kommer via e-post og over 50% av små og mellomstore bedrifter som blir rammet, må kaste inn håndkleet innen ett halvt år. I tillegg kan daglig leder og styremedlemmer bli personlig ansvarlig dersom det ikke blir iverksatt tiltak mot dataangrep og brudd på GDPR.

Dette skaper store muligheter for Verji, som løser disse problemene slik at bedrifter reduserer risikoen for svindel og dataangrep og kommuniserer sikkert, kryptert, effektivt og i tråd med GDPR.

Verji ble startet høsten 2017 og har frem til nå vokst til 28 ansatte og over 350 bedrifter som bruker Verji for å kommunisere med tusenvis av andre bedrifter. Også disse bedriftenes organisasjoner har omfavnet Verji. Kundeveksten i 2021 var hele 117%. Verji har inngått fordelsavtaler med Regnskap Norge, Norges eiendomsmeglerforbund, SMB Norge og Norsk Industri på vegne av deres 14 750 medlemsbedrifter.

Med andre ord er Verji i eksplosiv vekst og det krever investeringer.

Markedet for IT-sikkerhet vokser kraftig

Over 82% av organisasjoner har opplevd en form for dataangrep som har penetrert sikkerhetssystemene og kompromittert data som personopplysninger og andre sensitive data.

Alle bedrifter og organisasjoner, store som små, snakker om hvordan de kan øke sikkerheten, beskytte data i henhold til lovverket og unngå å bli utsatt for suksessfulle dataangrep. Dette er med på å skape den enorme veksten vi ser i markedet.

Det at daglig leder og styremedlemmer kan bli personlig ansvarlig, både dersom man ikke iverksetter tiltak for å beskytte seg mot dataangrep og for brudd på GDPR, forsterker denne veksten.

