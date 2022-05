– Den er utrolig lekker, men vi kan da ikke kjøpe en slik bil?!

Dette var den første reaksjonen til Marianne Holm-Johansen da hun så bildene av nye HONGQI E-HS9. Den aktive firebarnsmoren fra Indre Østfold driver firmaet Smaalenene Bygg AS sammen med mannen. Siden deres dieseldrevne familiebil trengte avløsning, startet biljakten nå i sommer.

Det nye merket HONGQI har en totalpakke som gjør at elbil endelig ble attraktivt for dem: God plass til hele familien, også om de skulle velge å skaffe seg hund. Rikelig med rekkevidde for hytteturer, firehjulsdrift og kraftfulle ytelser – og mulighet for taklast og tilhengervekt på 1500 kg.

Ikke minst er prisen langt lavere enn hva det spektakulære utseendet tilsier.

– HONGQI E-HS9 er stappfull av komfort og teknologi. Dette er rett og slett en imponerende bil, sier Houssain Bougato, produktsjef for importøren HBI Norge AS.



– Jeg håper at så mange som mulig får muligheten til å oppleve denne bilen – og det er i hvert fall ikke prisen som skal hindre det.

Grundig research

Marianne er vokst opp mer eller mindre i farens bilforretning og har dermed et engasjert forhold til bil. Hun er heller ikke en dame som gjør impulsive og uoverveide valg.

– Jeg brukte en hel uke på å undersøke markedet for elbiler som er store nok for oss, og det finnes faktisk ingen andre som kan levere den pakken som HONGQI gjør, sier hun.

Ett av kravene var nemlig at det skulle være plass til gode barneseter på alle sitteplassene i bilen. Det betyr at også voksne vil sitte godt på de bakre setene i en HONGQI E-HS9.

I tillegg til nettsøk tok Marianne seg tid til å besøke alle forhandlere som hadde aktuelle bilmodeller tilgjengelig. Det avgjørende møtet ble da Motor Forum Follo hadde en HONGQI E-HS9 på besøk.

– Det var viktig for oss at det står en etablert forhandler bak, poengterer hun.

Må ha det litt gøy!

Marianne husker godt det første møtet med bilen:

– Du får fronten nesten rett opp i ansiktet, og den skiller seg jo fra alt annet man normalt ser på norske veier. Den både ser og føles veldig luksuriøs ut, forteller hun.

Marianne var en av de første som fikk en HONGQI E-HS9 i Norge. Ute på veien legger hun lett merke til folk stopper opp og får hakeslepp når hun kommer rullende forbi.

– Vi lever jo bare én gang og må jo ha det litt gøy også, mener Marianne.

Første møtet med bilen gjorde at hun og mannen gikk for å bestille toppmodellen Exclusive, som de har i dag.

Majestetisk følelse

Det er fortsatt relativt få nordmenn som har fått muligheten til å kjøre en HONGQI E-HS9, men det har produktsjef Houssain Bougato.

– Det er bare å glede seg til en aldeles majestetisk følelse bak rattet, der du ser ut over det ranke panseret. Du sitter høyt, omsluttet av ekte lær og luksus – og hele fire skjermer, sier Houssain.

Han forteller at selv grunnmodellen, med tradisjonelt understell, gir en gedigen komfort på norske veier. Men toppmodellen som Marianne har skaffet seg har det lille ekstra.

– Høydejusterbart luftunderstell med adaptiv demping gjør at du kan velge mellom en nær «flyvende teppe»-følelse i komfortmodus, men så stramme den opp for effektiv kjøring – også på småveier – i sport, forklarer Houssain.

Han legger til at doble akustikkglass og avansert støydemping gjør at bilen nærmest er lydløs innvendig i norsk landeveisfart.

Bla deg gjennom bildekarusellen for å se mer av modellens interiør:



Avansert firehjulstrekk

Alle utstyrsnivåer leveres med et avansert firehjulsdriftsystem med opptil syv ulike programmer for varierende kjøreforhold og underlag. Det finnes også et eget konfigurerbart program som sørger for god fremkommelighet også på krevende norske hytteveier.

– Grunnmodellen Comfort er en syvseter, som har to elmotorer. Til sammen yter de opptil 435 hk, og rekkevidden er på opptil 396 km (WLTP). Det er tilstrekkelig for de fleste, sier Houssain.

Premium og Exclusive har et batteri på 99 kWh brutto, som gir en rekkevidde på opptil 465 km (WLTP*). Her er den bakre elmotoren ekstra kraftig, slik at de samlede ytelsene er hele 551 hk.

– Begge disse er proppfulle av sikkerhets- og førerassistentsystemer. De viktigste skillepunktene er kanskje at Premium er en syvseter, mens Exclusive har seks individuelle seter og luftfjæring, forklarer Houssain.

Har allerede kjørt over 8000 km med bilen

De første kundeleveransene startet i januar, og før sommerferien blir bil nummer 1000 levert i Norge.

-Etterspørselen er stor og vi er veldig glad for at så mange nordmenn har trykket E-HS9 til sitt bryst, sier Houssain. Vi har biler klare for rask levering, det er til og med mulig å få bil levert før sommerferie.

Houssain avslutter med et godt tips:

- Fra 1. juli går prisen opp med opptil 25.000 så det vil lønne seg å slå til nå om man sitter “på gjerdet”.

Det beste jeg vet er å sette på god musikk og cruise av gårde på motorveien med denne bilen. Vi har allerede kjørt over 8000 km med bilen Marianne Holm-Johansen

