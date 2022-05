Pågående emisjon! Innovativt konsulentselskap søker investorer

House of Agile står ovenfor en god mulighet til å skalere for å møte etterspørselen og oppdragsmengden, som eneste aktør som tilbyr kurs i den agile prosjektmetodikken Half Double i Norge. Store aktører som Siemens, SAS, Lego og Jabra benytter seg av metodikken, som forskere ved Universitetet i Aarhus nylig konstaterte at hadde svært god effekt. De fant at 87% av prosjektene som benyttet Half Double lykkes.

Per i dag er det bare 15% av prosjekter som bruker agile metoder, en trend House of Agile mener vil snu innen kort tid, og at det snart vil være 15% som ikke bruker agile metoder.

Effektivisering av prosjekter

En rekke profesjonelle prosjektledere har analysert, delt og modellert hva som kjennetegner prosjekter som lykkes. Overraskende nok er det ikke de som har den beste planen eller de tydeligste kravene som er mest vellykket. Tvert imot mislykkes de ofte. Faktisk er det totalt sett bare litt i overkant av 30% av prosjekter som anses som vellykket.

Det er rett og slett for mange prosjekter som tar for lang tid.

Og det er her agile metoder kommer inn. Det handler kort fortalt om effektivisering ved hjelp av metoder som har vært brukt i IT-sammenheng de siste 20 årene.

House of Agile tilbyr en rekke kurs og verktøy, i tillegg til kjerneproduktet Halv Double.

Det er mye å hente på effektivisering av prosjekter

Et prosjekt skal være «Fat & Short»

Half Double får navnet sitt fra effekten man ønsker oppnådd. Dobbel effekt på halve tiden. Ved å fokusere på å oppnå effekt så tidlig som mulig vil prosjektets verdiskaping dobles.

Half Doble bygger på tre enkle kjerneelementer: effekt, rytme og lederskap.

Til sammen skaper de rammene for et prosjekt som skaper verdi tidlig, og dermed gir mulighet for å dobble effekten.

Effekt: Reduser fokus på leveranser og fokuser på effekt. Hent ut effekt så tidlig som mulig og organiser prosjektet rundt tidlig effekt. Du lærer, justerer og ikke minst kan læringen brukes i og av prosjektet for å skape bedre verdi.

Rytme: Prosjekter som lykkes har et kjerneteam som jobber minst 50% sammen, i en fast rytme. La rytmen bestemme fremdriften ikke personers tilgjengelighet. Sitt sammen, jobb visuelt og fokuser på det nære.

Lederskap: Formaliteter er ikke viktige, verdi skapes av personer, ikke milepæler. Som Prosjekteier må du ta ansvar og eie effekten av et prosjektet, du må være med å styre prioriteter og være medeier i beslutningene som tas. Som prosjektleder må du fokusere på people skills, samhandling og effekt, ikke leveranser.

Det er liten tvil om at metodikken høres fornuftig ut, og det er det tydligvis flere som synes. House of Agile er i medvind og trenger derfor flere om bord for å dekke etterspørselen.

Blir du med på laget?

