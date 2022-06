Norges mest betrodde

Reisen startet med tre og et halvt år ved Staatliche Zichenakademie i Hanau am Main i Tyskland på 1970-tallet. Videre ble det gemmologistudier og to år hjemme i Norge før han flyttet til Antwerpen som innkjøps-trainee for tyske og belgiske diamantgrossister. Likevel følte han behov for mer kunnskap og erfaring før en selvstendig oppstart i Norge og et partnerskap i Institut für Edelsteinunterschungen i Köln ble siste del av dannelsesreisen før han åpnet Juvelér Langaard i Stortingsgaten 22 i 1983.