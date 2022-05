Tabbene du bør unngå når du kjøper bil

– I fjor ble det satt ny rekord i bruktbilomsetningen i Norge, forteller direktør for bilfinansiering i Nordea, Trond Nyhus.

– 528 000 solgte brukte privatbiler!

Så langt i år er markedet bare marginalt mindre enn i fjor.

– Bil er «melk og brød», folk skal ha det uansett, om det er finanskrise, pandemi eller krig.

Selv om nybilmarkedet også er i vekst, peker mange på den lange ventetiden som en årsak til at stadig flere velger å kjøpe bruktbil.

Usikkerhet i nybilmarkedet

– Du kan risikere å måtte vente ett og et halvt år fra du kjøpte bilen til du får den. Det er et veldig uforutsigbart marked.

Trond Nyhus

– Forsinkelsene skyldes delemangel (halvledere), men at kinesiske byer kjører total covid-nedstengning vil også få konsekvenser for leveranser over hele verden. I forbindelse med krigen i Ukraina, kan vi oppleve forsinkelser eller stans hos delefabrikker som påvirker produksjonen av nye biler. Så det er mye usikkerhet knyttet til nybilmarkedet, sier Nyhus.

Men kjøper du bruktbil, er det også en del du bør tenke over. Her er ekspertenes beste tips og råd, og ikke minst tabbene du helst bør unngå:

1. Gjør grundige forberedelser

Magnus Groseth, daglig leder i KBIL, forteller at det første du bør gjøre når du skal kjøpe bruktbil er å tenke grundig gjennom hvilke behov bilen skal dekke. Hva slags bil trenger du og din familie?

– Hvis du er gift eller samboer, vil jeg på det sterkeste anbefale å diskutere det med partneren din, så dere er samkjørte. Det er også viktig å se på hva slags budsjett du har og hvordan du skal finansiere bilen. De fleste av oss trenger å låne for å kjøpe, da må du vite hvor mye du er villig og i stand til å betale i måneden for å ha en bil. Du bør ha lånebevis i orden – før du kjøper bilen, forteller Groseth.

2. Undersøk bilens tekniske tilstand

Når du vet hva slags bil du trenger og omtrent hvor mye penger du skal bruke, bør du sjekke tilstanden på bilen.

– Skulle jeg kjøpt bil privat ville en test utført av en tredjepart vært viktig for meg, mener Groseth.

– Hos oss i KBIL NAF-tester vi alle biler som har gått mer enn 1000 kilometer. Og husk at en godkjenning på en EU-kontroll ikke er det samme som en EU-kontroll, som ikke er en full tilstandsrapport.

3. Er bilen fri for heftelser?

Ved kjøp av bruktbil på privatmarkedet bør du sjekke om det er noen heftelser registrert på bilen. Heftelser blir registrert dersom eier av bilen har lånt penger med pant i bil. Har ikke eieren nedbetalt lånet, vil heftelsen overtas av deg når du kjøper bilen.

– Heftelser bør du følge nøye med på så du ikke blir sittende med selgerens gjeld. Det er veldig mange som ikke tenker på det.

– Vi hører dessverre om en del som liker å lure folk på bruktbilmarkedet, sier Groseth.

Finansierer man bilen med billån fra Nordea blir bilen alltid sjekket for heftelser. Slik unngår man å sitte igjen med gjeld på bilen fra tidligere eier.

4. Be om service- og verkstedhistorikk

Selv om de fleste bruktbilhandler går smertefritt mener Christian Hyldetoft Haugen, salgssjef i Motorforum Oslo, at du alltid bør be om service- og verkstedshistorikken til bilen du skal kjøpe.

– Om servicehistorikken ikke er komplett, risikerer du skjulte servicekostnader på bilen i framtiden, forklarer han.

I motsetning til privatmarkedet har Motorforum og de fleste andre forhandlere et krav om at bilen har fulgt fabrikkens serviceprogram for å ivareta bilens garanti.

EKSPERT: Christian Hyldetoft Haugen, salgssjef i Motorforum Oslo

5. Prøvekjør alltid bilen

– Det er viktig å prøvekjøre bilen da du kan oppdage åpenbare feil, vesentlig slitasje eller mangler, forteller Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive.

Han forklarer at det er flere viktige ting du bør undersøke når du prøvekjører en bruktbil, og ber deg gå nøye gjennom denne sjekklisten:

Fungerer alle varsellampene i dashbordet som de skal?

Fungerer motor og gir både ved akselerasjon og brems, ved ulike hastigheter?

Opplever du vibrasjoner og ulyder fra motoren ved igangsettelse i motbakke?

Kommer det ulyder fra motoren når du kjører bilen over dumper?

Trekker bilen til en av sidene ved oppbremsing eller normal kjøring?

Fungerer alle brytere og andre funksjoner som de skal?

Fungerer klimaanlegget – både oppvarming og nedkjøling?

Er frontruten uten steinsprutskader og riper?

Virker alle lys?

Er det sprekker eller dugg på lyktene?

Er det lovlig mønsterdybde på sommer- og vinterdekkene?

Følger instruksjonsbok, servicehefte, jekk, verktøy, reservehjul, varseltrekant, nøkkel til låse/hjulbolter med bruktbilen?

6. Ikke glem kontrakt

Magnus Groseth mener at å ikke ha en kjøpekontrakt når du kjøper bruktbil, er den største tabben du kan gjøre:

– Det er rett og slett vanvittig teit. Skulle det være noe å klage på, har du fint lite du skulle ha sagt uten kontrakt.

Det er ofte konflikter knyttet til bilkjøp, og ikke overraskende er det kjøp og salg av bruktbil som dominerer Forbrukerrådets klagesaker.

– Om jeg så hadde kjøpt bil av bestevennen min, hadde jeg brukt en kontrakt!

7. Stol på magefølelsen

– Får du en dårlig magefølelse, dropp å kjøpe bilen. Da er det bedre å la være, sier Groseth.

– Det er relativt store summer, og litt som å kjøpe leilighet. Kjenner du at noe skurrer, vil gleden over bilkjøpet fort drukne i grubling over om du virkelig gjorde det rette valget. Spar deg selv for det!

8. Gjør kjøpsprosessen enkel og trygg

Erling Morkemo

Det er mye som bør være på plass før du gjennomfører kjøpet av en bruktbil du har sett deg ut.

Derfor har Nordea Billån – en av de raskest voksende aktørene innen finansiering av kjøretøy – lansert «Trygt Oppgjør» som en del av lånesøknaden for bil-, MC- og caravanlån.

– Dette er en heldigital kjøpekontrakt som forenkler prosessen både for deg som kjøper og for selgeren, forteller Erling Morkemo, salgs- og markedsansvarlig i Nordea.

– Kjøper du bruktbil gjennom «Trygt Oppgjør» sikrer du at finansieringen, enighet om pris, forsikring, lånepapirer og utbetaling skjer innenfor sikre rammer, legger han til.

Trenger du å søke om billån? Søk lån med Trygt oppgjør