Kjøreopplevelsens crème de la crème

I Norge har Bentyaga Hybrid vært en stor suksess siden lanseringen i 2019 og nye Flying Spur Hybrid bygger videre på dette. Frem mot 2025 skal Bentley elektrifisere alle modeller og nye Flying Spur ladbar hybrid står nå klar for prøvekjøring hos Bentley Oslo.

På motorveien er Bentley fortsatt like kraftig og synlig som Orientekspressen som dundrer frem. For sjåføren er følelsen av å gli lydløst rundt og skille seg ut i mengden av Teslaer og andre ladbare biler, helt spesiell.

Du kan starte dagen med å akselerere rolig ut egen innkjørsel med 136 hestekrefter fra elmotoren eller henge på trafikkflyten ved å la 416 bensinhestekrefter ta sin del av jobben. 4,3 sekunder tar det å få deg opp i 100 kilometer i timen.

Bare for å nevne det, den nyeste utgaven av Flying Spur er den mest effektive Bentleymodellen som noen gang er laget med over 700 kilometer rekkevidde med full tank og batteri. Elmotorens 14,1 kWh lithium ion-batteri kan på så kort tid som to og en halv time lades til 100%.

Du kan velge mellom de tre modusene EV Drive, Hybrid Mode og Hold Mode og dermed kan batteriets levetid administreres for kjøreturen. Selve start/stopp-velgeren er sågar byttet ut til fordel for den nye modusfunksjonen.

EV Drive er bilens oppstartsmodus og maksimerer den elektriske kjøreopplevelsen. All informasjon kommer opp på heads-up-diplayet, dashbordet og den senterplasserte skjermen. Dette gjør kjøringen enda mer behagelig.

Akselerasjonen er kjappere enn i V8 bensinversjonen og toppfarten på 285 km/t holder garantert her hjemme i Norge. I byen og på småveier kan du uanstrengt og komfortabelt tråkle deg rundt med kameraer, sensorer og andre avanserte hjelpemidler til rådighet. På motorveien er det selvsagt at filskift-funksjonen og den aktive cruisekontrollen gjør sitt for den eksklusive og perfekte kjørefølelsen.

Les mer her



Kremen av kjøreopplevelser

Det er ikke spart på lydisolerende materialer på innsiden av bilen. Du hører riktignok den flotte V6-motoren under panseret om du trykker pedalen mot gulvteppet, men desibelnivået er og blir ekstraordinært lavt.

Selvsagt er både fører og passasjerer omgitt av teknologi og intuitive løsninger. My Bentley online teknologien sørger for kontakt med fabrikken, og nye oppdateringer og softwareoppgraderinger skjer sømløst sammen med de andre fjerntjenestene.

De som virkelig vil hente ut kremen av kjøreopplevelser bestiller sin utgave med lydanlegget Naim for Bentley på 2.200 watt. Med sine 19 høyttalere kan desibelnivået økes til det meningsløse uten at lyden forvrenges. Hva du lytter til er ditt valg, men vit én ting; Sugar Hill Gang, Miles Davis, Jay-Z, Madonna, Pink Floyd eller Beethoven - blir en like stor kvalitetsmessig opplevelse som på et high-end-hjemmeanlegg.

Bentley lar deg også velge i et enormt spekter av design-, teknikk- og Mulliner-pakker, mens skinn, krom og treverk er en del av det du kan fråtse i på innsiden. Bentley sine utallige valgmuligheter gir utrolige 56 milliarder muligheter å spesifisere bilen på. Og med Mullineravdelingen sine skreddersømvarianter kan du tilpasse din Flying Spur akkurat slik du ønsker.

Fra fiksjonens verden har vi lært at Bentley-eiere liker å bli kjørt, men virkeligheten er nok at de helst vil kjøre selv. Med Flying Spur Hybrid er det ikke lenger tvil om akkurat det.

Vil du vite mer eller ønsker å bestille prøvekjøring?

Besøk oss på oslo.BentleyMotors.com eller Instagram @bentleyoslo.

Kontakt Bentley Oslo på telefon 67 20 07 20 eller e-post: post@bentley-oslo.no