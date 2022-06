Kle deg riktig på sjøen

Skip o’hoi! Båtsesongen er snart i gang for fullt og da gjelder det ikke bare å holde styr på skuta, også antrekket må være on point. Her er plaggene du trenger for å skinne på dekk i år.



Norsk komfort De lekre loaferne fra det norske merket Swims, passer vel så godt på beach cluben som på båten og kommer i flere freshe farger. Lett, pustende og hurtigtørkende materiale og med en god såle som holder deg stødig på dekk. Ferner Jacobsen Kjøp de her Originalen Klassikern fra Sebago som hører hjemme i enhver seilbåt og som aldri går av moten. Med denne skoen på beina har du knekt kleskoden umiddelbart. Deilig semsket kvalitet med anti-gripp og non-marking for en flekkfri båt. Husk impregnering! Ferner Jacobsen Skoene kan bestilles her Funksjonell mote Dessverre ingen norsk sommer uten en liten skur. Med både hette og storm mansjetter, er ponchoen fra Blæst perfekt å søke ly i om himmelen skulle åpne seg, uten å gå på bekostning av antrekket. Årets sommergave til deg selv eller din bedre halvdel? Ferner Jacobsen Kjøp den her