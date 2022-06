Energirevolusjonen: Geoenergi - en viktig del av løsningen

Geoenergi er en stor del av den nødvendige omstillingen i bygningssektoren. Men hvordan fungerer det egentlig? Det korte svaret er at fornybar solenergi lagres i bakken og gir mulighet til både oppvarming og nedkjøling av bygg.



– Geoenergi er varme som utvinnes fra bakken og varmer opp vann, slik at varmepumper kan produsere vannbåren varme og varmt tappevann i bygget, forklarer Lasse F. Isaksen, som er rådgivningsleder i geoenergiselskapet Rototec.

Bruken av geoenergi til oppvarming og avkjøling av bygninger øker Norges selvforsyning av energi og gjør samtidig at vi blir mindre avhengige av kull, tre og olje til energiproduksjonen.

– Kombinasjonen av å kunne hente varme fra berggrunnen på vinteren og dra nytte av energien man må kvitte seg med på sommeren, er helt unik, konstaterer Isaksen.

Fremtidens smarteste energivalg



I 2019 boret Rototec 88 energibrønner til Ulven Borettslag som med sine 441 enheter fordelt på 19 blokker fikk sikret bærekraftig og grønn oppvarming og varmtvann. (Ref: https://vibbo.no/ulven/om)

Store gevinster

Rototec borer energibrønner i hele landet, til alt fra eneboliger og leilighetsbygg til store idrettshaller og sykehus. Slike brønner kan i praksis produsere energi i ubegrenset tid.

– Det er en veldig miljøvennlig løsning. Med elektrisk oppvarming er det et en-til-en-forhold mellom hvor mye strøm du putter inn og hvor mye varme du få ut. Med geoenergi får du gjerne tre til fire ganger så mye varme ut, som du putter inn av strøm. Det er fordi energien hentes fra bakken, forklarer Isaksen.

Lasse F. Isaksen, Rådgivningsleder i Rototec AS

Med et slikt system vil opptil 70 % av energien i bygget være lokal. Det betyr at selvforsyningsgraden økes betydelig.

– Du vil fortsatt være avhengig av strøm, men i mye mindre grad enn i et vanlig bygg. Dette er viktig fordi det er mye annet som også skal over på strøm fremover, som for eksempel bilparken. Geoenergi er en effektiv løsning for å få ned både effektmengden og energimengden i et regionalt eller nasjonalt nettverk, og dermed bidra til å redusere nødvendig utbygging av kraftnettet, forklarer Isaksen.

Energirevolusjon

Geoenergi er en oppgradering som vil betale seg over tid, både i form av økt eiendomsverdi og en tydelig grønn profil. Rototecs kunder er både entreprenører og offentlige og private selskaper, og i stadig større grad private eiendomsbesittere som verdsetter bærekraftige og grønne investeringer.

– Jeg er trygg på at geoenergi kommer til å få en veldig stor rolle i Norge og Europa fremover. Og Rototec går gjerne i front i energirevolusjonen som vi er avhengig av for å kunne møte fremtiden på en god måte, sier Isaksen.

