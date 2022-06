Mekanisk urkunst

ProPilot X Calibre 400 er designet for å kunne nyte klokkens mekanikk. Med safirglass på begge sider av kassen får du et godt innblikk i klokkens komponenter. Takket være sitt doble fjærhus har klokken fem dagers gangreserve, samtidig er den utstyrt med et nytt rotor-system som sørger for økt driftssikkerhet og stabilitet. Presisjonen ligger innenfor -3 til +5 sekunder per dag.

Oris har hatt sitt fulle fokus på mekaniske klokker de siste årene. Den sveitsiske klokkemakeren har gjort det til sitt mål å sette en ny standard ved mekaniske urverk, og ProPilot X er resultatet. Modellen kommer med 10 års garanti noe som er blant klokkeindustriens lengste. Samtidig anbefaler Oris at det er 10 års serviceintervaller på alle Calibre 400-klokkene. Du trenger dermed ikke tenke på noen service før starten av 2030-tallet.

Sveitsisk eleganse

For å leve opp til den nye standarden har Oris lagt ned mye arbeid for å passe på at Calibre 400 ikke blir magnetisert av de sterke magnetiske kreftene vi møter i hverdagen. For at modellen skal holde seg antimagnetisk har Oris brukt 30 ikke-jernholdige og antimagnetiske komponenter, inkludert et ganghjul i silisium og et silisium-anker.

I tillegg til å være en mekanisk hyllest er ProPilot X en sprek pilotklokke som ligger godt over håndleddet. Titankassen på 39mm har en børstet og sandblåst finish som gir klokken et moderne og teknisk utseende. Bezelen har fine skrå riller - en detalj som også finnes på baklokket og på kronen. For de som kjenner Oris godt er det ingen overraskelse at bezelen har dette designet, da de har brukt har like bezler alle sine pilotklokker.

Klokken kommer i tre forskjellige farger og fargepaletten i blå, grå og lakserosa er nøye utvalgt for å gi farge til håndleddet. Selve urskiven viser dato, timer, minutter og sekunder. Det rå og tekniske utseendet gjør klokken maskulin, noe som går hånd i hånd med deres tidligere pilotklokker. Siden oppstarten i den lille sveitsiske byen Hölstein i 1904 har de utgitt flere modeller som blant annet Big Crown ProPilot og Worldtimer.

Designer Oris’s Ken Laurent forklarer den kreative visjonen bak ProPilot X Calibre 400:

– Caliber 400 gjenspeiler Oris sin identitet – uavhengig og som alltid streber etter å skjære ut sin egen vei, men som også i stand til å bringe vakre mekaniske urmakeri nærmere kunden.

– Vi har prøvd å åpne en hemmelig dør for folk til oppleve klokkens design – og å bringe glede, konkluderer han.

