Balkonggrillen

Den perfekte gaven til familiens unge lovende med leilighet i byen. Med denne snasne lille grillen er den autentiske grillopplevelsen bare en stikkontakt unna!

Morsø

Morsø Balcone kommer i en praktisk størrelse som egner seg godt på balkongen og kan stå ute året rundt!

Familiegrillen

Weber

Gassgrillen fra Weber er grillen for storfamilien eller deg som liker å ha mange gjester. Med tre brennere + Sear brenner for en ekstra høy varmesone, samt et sidebord, kan du tilberede og lage et komplett måltid utendørs. Her er det bare å invitere til matgilde.

Prestisjefylt kull-luksus

Big Green Egg

Dette er grillen proffene og kokkene bruker! Big Green Egg Extra Large er modellen som lar deg tilberede mengder av mat samtidig. Big Green Egg kommer i flere ulike størrelser, hvor alle sprer varmen jevnt i hele egget og unngår såkalte “hot spots”. Grillen for deg som setter pris på god design og kokkelering i ett!

For pizzaelskeren

Forno pizzaovn

Forno støpejernsovn med innebygd keramisk stein, vekker liv i italieneren i deg. Mama Mia så god og sprø pizza det blir med denne! Utendørs ovnen kan også brukes til varmrøyking ved å dekke til åpningen med et lokk. Boun appetito!

