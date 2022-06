Smashing tennisantrekk

Lekkert fra Björn Borg

Björn Borg

Med en komfortabel innershorts og høy midje, kan du både smashe og serve uten å være redd for at skjørtet vil avsløre noe annet enn eventuelt dårlige tennis ferdigheter!

I dette skjørtet fra Björn Borg blir du banens dronning.

Kjøp det her

Double win

Adidas

Wow, vi klarer ikke bestemme oss for hvilken farge vi vil ha på denne ultralette tennisskjorten fra Adidas! Skjorten kommer i fire freshe farger som garantert vil gi oss et fortrinn på banen i sommer. I tillegg er den laget med resirkulerte materialer og avkjølende effekt for de ekstra varme dagene.

Kjøp tennisskjorten her

Iøynefallende kolleksjon

Adidas

Med sin ergonomiske design og techfit som fokuserer på musklenes energi, er denne 2-in-1 shortsen et must for gutta. For kolleksjonen Paris, har Adidas latt seg inspirere av de botaniske hager rundt Paris’ fremste tennisdestinasjon og er dermed en soleklar vinner om du vil drømme deg bort i fransk dobbeltspill.

Bestill den her

It’s a match

Adidas

Disse lekre fargeklattene av noen sko garanterer blikkfang på banen! Hybrid yttersåler og bounce-demping gjør at skoene gjør seg utmerket både på harde baner og grusbaner. Med en sokkelignende passform for maksimal komfort, er dette skoen for deg som vil ha følelsen av å fly over banen.

Her kjøper du de lekre skoene