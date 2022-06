Dette blir det butikk av!

Riktig og effektiv oppfølging av nye og gamle kundemuligheter har stor betydning for resultatet.

SpareBank 1-alliansen består av 14 banker over hele landet. 10 av disse bankene utgjør alliansen SamSpar.

Siden 2019 har SamSpar-bankene satset målrettet på bedre håndtering av leads og oppfølging av nye kundemuligheter.

-Effekten er formidabel. God håndtering av kundeleads er både tidsbesparende og skaper god butikk, sier Vidar Horne som leder SpareBank 1 SamSpar.

Målbar verdi

Helt siden oppstarten har de gjort målinger og dermed fått satt verdi på effektiviseringen.

Den verdien ser vi i form av tidsbesparelser ved sending og mottak av leads og økt salg tilknyttet forretningsområder som boligsalg, boliglån og regnskapshus, forteller Horne.

De største verdiene skapes gjennom bedre samspill mellom eiendomsmegling, bank og regnskapshus, alt i henhold til gjeldende bestemmelser og de samtykker virksomheten til enhver tid besitter.

Horne forteller at de opplever et mersalg og betydelige effektiviseringsgevinster gjennom denne måten å jobbe på.

SamSpar benytter hovedsakelig denne teknologien til å håndtere salgsutløsende leads mellom bank, eiendomsmegler og regnskapshus i SamSpar-bankene.

Øyvind Kjos som har ledet prosjektet internt i de forente bankene, forteller at leadsene kan komme fra ansatte som følge av kundedialog, eller at kunden selv genererer leads via en visningspåmelding, visningsliste eller via webskjemaløsninger som blant annet benyttes til ulike arrangementer i bankens regi.

Viktig referansekunde

-Vi er veldig stolte over de gode tilbakemeldingene fra SamSpar. Dette er først og fremst et bevis på at det fungerer å drive god forretningsutvikling med pedagogiske verktøy og bedre systematikk, sier daglig leder i Proxima Code, Andreas Kavlie-Borge.

Øyvind Kjos i SamSpar opplever at denne måten å jobbe på er givende og særdeles effektiv:

-Vi ser at systematiseringen og integrasjonen av leadsløsningen i CRM og fagsystem, har gitt oss en vesentlig tidsbesparelse hos de ansatte gjennom en mye bedre tipsflyt. I tillegg har vi oppnådd at all nødvendig og relevant informasjon blir ivaretatt, slik at kvaliteten på hvert eneste lead er mye bedre, sier Kjos.

-En annen og like viktig effekt er at løsningen sikrer rask behandling av leadsene vi får inn – og med eskaleringsregler som gjør at ting ikke «glipper».

-Det betyr at vi skaper en god kundeopplevelse ved effektiv og rask behandling av innkommende henvendelser. Summen av disse tingene gir i sannhet et godt grunnlag for mer fornøyde kunder og til sist bedre butikk for våre ulike avdelinger og enheter, avslutter Kjos.

