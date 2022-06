– For oss har det vært en selvfølge å være en aktiv og positiv del av lokalsamfunnet. Vi er utrolig stolte over å ha lykkes med å realisere et vindkraftprosjekt som også gir noe tilbake til samfunnet, sier Erik Mortensen, daglig leder i Midtfjellet Vindkraft AS.

Regjeringen har satt lokal aksept som en forutsetning for mer vindkraftutbygging. Mortensen mener det er en klok beslutning.

– Lokalt samarbeid er svært viktig. Vi vet jo at etablering av vindparker skaper debatt. Åpenhet, ryddighet og bevissthet er avgjørende for bransjen nå. Hele veien fra bygging til drift har vi samarbeidet godt med lokale aktører. Nærmiljøet må oppleve at prosjektet er en positiv kraft, i tillegg til at det skaper grønn kraft. Det mener jeg vi har lykkes godt med, sier han.

Det positive arbeidet har blitt lagt merke til også nasjonalt. I mars ble Midtfjellet Vindkraft tildelt Norweas medlemspris «Samfunnsbyggeren» for sitt mangeårige arbeid for friluftsliv og aktiviteter i og rundt anlegget. Siden oppstarten i 2011 har om lag 18 000 vært på guidet tur i området.

Stort behov for produksjon av mer fornybar energi

Energi er en forutsetning for vekst og velstand og er nøkkelen til industriell og økonomisk utvikling. I dag er det bred enighet om at energibehovet i fremtiden hovedsakelig skal komme fra fornybar energi, noe som også er en forutsetning for å nå klimamålene. Fremover skal stadig flere sektorer elektrifiseres, og nylig varslet NVE at Norge kan oppleve kraftunderskudd allerede i 2026. Dermed haster det å øke produksjonen.

– Vi må ta klimaendringene på alvor, men samtidig skal vi skape nye verdier. For å lykkes må vi forsyne fremtidens grønne arbeidsplasser med ren strøm. Klimakrisen trenger løsninger, og landbasert vindkraft blir helt avgjørende for å komme i mål, slår Mortensen fast.



Denne vinteren har prisveksten på strøm vært enorm. Uten vindkraft ville strømmen vært enda dyrere. Mortensen mener det er godt nytt for strømkundene at regjeringen nå har varslet at de ønsker å komme i gang igjen med konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftanlegg.

– Jo mer kraft vi produserer, jo lavere blir strømprisen. Vi mener vindkraft på land har stort potensiale til å øke tilbudet av kraft. Midtfjellet Vindpark produserer alene energi som tilsvarer strømforbruket til 25 000 boliger. Det dekker forbruket til omtrent alle som bor i Sunnhordland, sier Mortensen.

Les mer om Midtfjellet Vindkraft



Kraften kommer innbyggerne til gode

Midtfjellet Vindkraft leverer kortreist, fornybar kraft.

– Kraften er et viktig bidrag til fortsatt vekst og arbeidsplasser, som alle får glede av fremover. Det er noe av det fantastiske med å jobbe med grønn energi. Det er løsningen på klimakrisen, men det er en løsning som skaper mange nye og verdifulle muligheter, sier Mortensen.

Midtfjellet Vindpark legger årlig igjen rundt 20 millioner i Fitjar kommune. De lokale inntektene kommer i form av inntektsskatt, eiendomsskatt, leie av areal og sponsormidler og andre driftsoppgaver.

– De siste årene har vi gitt tilskudd til skolekorps, idrettslag, kirke, skole og barnehage, revy, teaterlag og seniorsentre. Vi sponser årlig nærmiljøet med rundt 400 000 kroner. Sammen med Fitjar kommune og grunneiere har vi blant annet åpnet opp en adkomstvei til fjellet, og slik også lagt til rette for alle som ønsker å benytte seg av naturen i Midtfjellet, sier Mortensen.

Les mer om Midtfjellet Vindkraft