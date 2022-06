Du tenker sikkert ikke over det når du slipper posen med restavfall i søppeldunken, surfer på internett eller trekker ned i toalettet. Men i Oslo har disse dagligdagse gjøremålene faktisk en direkte kobling til et framtidsrettet, bærekraftig og sirkulært energisystem som forsyner boliger og næringsbygg med både oppvarming og varmt vann i springen.

– Oslo er et foregangseksempel når det gjelder fjernvarme. Og Oslos befolkning og næringsliv spiller, uten å vite det, en viktig rolle i fjernvarmesystemet hvor vi gjenbruker lokal overskuddsenergi og forsyner boliger og næringsbygg med vannbåren varme. Sammen med oslofolk og lokale virksomheter sparer vi samfunnet for milliardkostnader til kraft- og strømnettutbygging og muliggjør økt elektrifisering, forteller konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

LANDETS STØRSTE FJERNVARMENETT: Under bakken i Oslo ligger det 700 kilometer med rør som holder 30 millioner liter vann i konstant sirkulasjon. Hafslund Oslo Celsio

700 kilometer med fjernvarmerør

Når Oslos søppeldunker tømmes, blir restavfallet fraktet til et lokalt avfallsforbrenningsanlegg. Varmen som frigjøres ved forbrenningen, bruker Celsio så til å varme opp store mengder vann som igjen sendes ut til byens innbyggere og næringsliv gjennom isolerte rørledninger. Også spillvarme fra byens kloakksystem og datasentre benyttes som varmekilder i Celsios fjernvarmesystem.

– Kort fortalt er fjernvarme et sirkulært energisystem hvor overskuddsenergi fra ulike lokale varmekilder brukes til å varme opp store mengder vann. Det varme vannet sendes rundt til kundene i et lukket fjernvarmenett. Når fjernvarmevannet er blitt brukt til å varme opp vann i en kundes interne, vannbårne oppvarmingssystem, blir det sendt tilbake til varmekilden for ny oppvarming, sier Inderhaug.

Rundt 200 000 mennesker i Oslo bor eller jobber i bygninger som er knyttet til Celsios fjernvarmenett. Museer, skoler, kontorbygg og sykehus er blant de offentlige bygningene som får sine lokaler og sitt tappevann varmet opp av denne fornybare, vannbårne varmen. Likevel er fjernvarmenettet lite kjent blant oslofolk flest. Få vet at det under gatene ligger 700 kilometer med rør som holder 30 millioner liter vann i konstant sirkulasjon.

Ligger boligen eller arbeidsplassen din i nærheten av fjernvarmenettet? Ta en titt på kartet her.

Sirkulær energi kan løse klimamål

Oslo har ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal hovedstaden blant annet redusere sitt klimagassutslipp med 95 prosent.

AMBISJONER OM VEKST: Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

Celsio står i dag for 36 prosent av all fjernvarme som produseres i Norge. I fjor forsynte selskapet Oslo med nesten to terawattimer (TWh) kortreist, utslippsfri fjernvarme. Nå skal de satse stort på et produkt med motsatt virkning, områdekjøling, og planlegger å bygge infrastruktur for å kunne levere vannbåren områdekjøling til tre store næringsvekstområder i hovedstaden: Sentrum, Økern/Ulven og Skøyen.

Celsio-sjefen er tydelig på at det å utnytte potensialet til fjernvarme og områdekjøling, er viktig for at hovedstaden skal nå sine klimamål.

– Fjernvarme og områdekjøling er fornybare, utslippsfrie energiløsninger som utnytter lokal overskuddsenergi som eller ville gått tapt, og avlaster strømnettet. Kombinerer man fjernvarme og områdekjøling får man den desidert mest klimavennlige, komfortable, kostnads- og arealeffektive energiløsningen for urbane næringsbygg, avslutter Inderhaug.

Nysgjerrig på fjernvarme og kjøling? Les mer her.