I den lille kenyanske landsbyen Malacare i Kiseuli, som ligger fire timer å kjøre fra Naironi i Kenya, ligger det et barnehjem og en skole drevet av lokale ildsjeler.

– På skolen går det omkring 80 barn, hvor omtrent halvparten er barnehjemsbarn. Med en stadig økning av barn er det et stort behov for nye bygg, og det skal vi hjelpe dem med, forteller daglig leder og gründer i Othalo Frank Cato Lahti.

Han har nemlig utviklet en teknologi som gjør det mulig å bygge lavkostboliger med plastavfall.

Problem blir ressurs

Othalo sin teknologi gjør det mulig å bruke 75 prosent av verdens plastavfall til å bygge lavkostboliger på en industriell skala.

– Vi bruker et globalt problem, altså plastavfall, til å løse et annet. Dette gjør vi ved å lisensiere ut teknologien til lokale entreprenører. På den måten bidrar vi til å skape mange lokale arbeidsplasser, sier Lahti.

Skaper muligheter

Han forteller at en del av fundamentet for å drive med Othalo, og ha lisens er å gi tilbake til lokalsamfunnet.

– Det begynte med plastavfall og boliger, og har utvidet seg til lokal frigjøring og ansvar. Othalo er med å bygge arbeidsplasser, trygge alderdom, helseforsikring, bidra til utdanning for unge og bygge gode trygge og stabile samfunn. Rett og slett lage en middelklasse. Det er viktig fordi det er stabiliserende, sier Lahti – og legger til:

– Det kan høres stort og hårete ut, men Othalo handler rett og slett bare om å gjøre et problem om til en ressurs, og gjennom det skape muligheter lokalt rundt om i verden hvor selskapet etablerer seg. Skal du gjøre endring globalt må du begynne lokalt.

Utgjør en forskjell

FN anslår at Afrika i dag mangler 160 millioner boliger til sin befolkning. Bare i Kenya er det behov for to millioner boliger. Framover skal FN og Othalo samarbeide om å bygge minst 2000 hus i Kenya hvert år.

I barnehjemmet Malacare i Kiseuli blir det nå nye sovesaler, undervisningsrbygg, kjøkken, oppholdsrom og sanitærbygg og lekeområder.

– Barnehjemmet er startet opp av en kenyaner som ønsket å utgjøre en forskjell for lokalbefolkningen. Det ønsket vi å støtte, for det er nettopp det Othalo handler om – å utgjøre en forskjell, spesielt for barn og unge, sier Lahti.

Bidrar til framtiden

Han mener befolkningseksplosjonen i Afrika gjør det ekstremt viktig å utdanne unge.

– Det bor 1,3 milliarder mennesker i Afrika, og om 80 år ligger det an til en tredobling. Da er det essensielt at vi i Europa bidrar til at befolkningen der ser en fremtid i sitt eget land. Dermed blir skolegang viktig, sier Lahti.

Han minner om at omkring to prosent av den afrikanske befolkningen emigrerer til Europa hvert år.

– Selv de mest egoistiske og selvsentrerte bør skjønne at det viktigste man gjør for å bevare europeernes livskvalitet er å sørge for at det skapes gode, trygge og stabile liv i Afrika.

