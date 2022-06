Norge har unike forutsetninger for å bygge et verdensledende grønt næringsliv. Men det kommer ikke gratis.

– Hvis vi skal klare det, må vi videreutvikle oss. Hvis ikke vil andre ta posisjonen fra oss. Men man kan ikke satse på alt. Vi må definere de komparative fortrinnene våre og prioritere, sier direktør for Energi21, Lene Mostue.

Den reviderte Energi21-strategien overrekkes olje- og energiministeren 30. juni, og skisserer tre hovedutfordringer som energisektoren kan bidra med løsninger til:

Avkarbonisere transport og industri

Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning

Utvikle nye grønne industrier og marine energiteknologier

– Energisektoren kan levere helt sentrale løsninger til alle disse tre områdene, men det krever også et samspill med andre sektorer, sier Mostue.

Satsingsområdene

I Energi21-strategien er det også skissert åtte prioriterte satsingsområder som skal bidra til løsninger på de tre hovedutfordringene. Områdene "Integrerte og effektive energisystemer" og "Energimarkeder og regulering" er prioritert høyest.

– Integrerte og effektive energisystemer er bærebjelken i den grønne omstillingen. De vil ha avgjørende betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige løsninger, verdiskaping og bærekraftig energiforsyning. Området "Energimarkeder og regulering" omhandler problemstillinger innen samfunnsvitenskap, markedsdesign, juridisk tematikk og regulering, forklarer Mostue.

Energi21 prioriterer i tillegg følgende seks satsingsområder:

Vannkraft

Havvind

Solenergi

Hydrogen

Batterier

CO 2 -håndtering

Forskning og forretning

Mostue oppfordrer energisektoren til å ta teknologilederskap og engasjere seg i forskning og innovasjon.

Direktør for Energi21, Lene Mostue.

– Skal man klare å utvikle de energisystemene man ønsker og få til den nødvendige omstillingen, så er det behov for kunnskap og teknologi. Samtidig er det behov for risikokapital og virkemidler, og det blir fort litt glemt i denne debatten. Det snakkes om alt som skal oppnås, men det er ikke like mye fokus på at man faktisk må utvikle kunnskap og teknologiske løsninger hvis forskning og innovasjon skal bli en mer naturlig del av agendaen, sier hun, og påpeker at for å oppnå verdiskapning, så må man skape god business.

– Vi må få frem selskap som er levedyktige, men det er utfordrende å gå fra forskning til forretning. Tempoet er høyt. Man må henge med i timen og det må være et skikkelig samspill mellom de som driver forskning og innovasjon og de som skal finansiere det, sier hun.

Spennende samarbeid

Utarbeidelsen av Energi21-strategien har denne gangen involvert over 700 personer fra ulike teknologi- og fagområder. De har bidratt til å definere viktige utviklingstrekk og trender for fremtidens energisystemer, og muligheter for verdiskaping gjennom grønn næringsutvikling.

– Strategiprosessene vi har kjørt denne gangen har vært svært komplekse sammenlignet med tidligere. Alle bransjer har hatt noe å bidra med. Energisystemene utvikler seg i en retning som gjør at de ulike samfunnssektorene blir koblet sammen, og det er kjempespennende. Det er en ny tid, med mange interessante samarbeid, sier Mostue.

