Aslak Myklebostad

– Alle de enkle svarene er funnet, så for å finne de gjenværende ressursene i havet trenger vi ny teknologi, sier salgs- og markedsdirektør i Allton Aslak Myklebostad.

Teknologi for framtid

Allton har utviklet elektromagnetisk teknologi som egner seg godt til å lete etter havbunnsmineraler og gass. Teknologien kan også benyttes til overvåking av gassproduksjon og monotorering av CO2-lagring.

– Elektromagnetisk teknologi for offshore er framtida – både for olje og gass, marine mineraler og CO2-lagring, mener teknisk sjef Svein Ellingsrud – og legger til:

– Det har tatt tid å få anerkjent teknologien, men det samme gjaldt i sin tid seismikken. Da den kom tok det omkring 20 år før den ble tatt i bruk i stor skala. Nå er det veldokumentert at den elektromagnetiske teknologien virker, og vi har tatt på oss oppdraget å spisse den enda mer og optimalisere applikasjoner.

Kartlegger offshore mineraler

Der du har vulkansk aktivitet er det rike forekomster av mineraler. Bare i norske farvann ligger det enorme ressurser. Enkelte steder kan opptil omkring 20 prosent av havbunnen bestå av mineraler, som inneholder blant annet kobber og sink.

– Dette er høyere konsentrasjoner enn på land og vil bli viktig i elektrifiseringen av samfunnet. Det er allerede spådd kobbermangel i verden og sink er avgjørende i produksjon av batterier, sier Ellingsrud.

Mange ønsker å se en ny industri i Norge som kan kartlegge de mineralverdiene som finnes her.

– Vi mener at vi nå har utviklet et system som kan identifisere de marine mineralene – både i lete- og avgrensningsfasen. Per dags dato finnes det ikke noe godt system for å utføre denne oppgaven, sier Ellingsrud.

Svein Ellingsrud

Effektiv løsning

Den nyutviklede teknologien vil også gjøre det mulig å effektivisere mange av prosessene innen energi og fornybar. Allton er fortsatt i teknisk utviklingsfase og holder nå på å hente inn nye investorer for å bygge opp utstyrsbasen.

– Vi har løsninger på teknologien, og har de rette kompetente folkene med lignende erfaring fra elektromagnetisk industri offshore som vet hvordan vi skal få det til, sier Ellingsrud.

– Vi har det beste ekspertteamet innen elektromagnetisk teknologi, og er i ferd med å utvikle noe unikt både innen software, hardware og gjennomføring av operasjoner, legger Myklebostad til, og skryter av godt samarbeid med Lundin når det kommer til softwareutviklingen.

Løsningen skal kunne stables i containere og kunne brukes på forskjellige typer offshore båter. Ettersom disse kan leies hvor som helst vil løsningen være attraktiv og enkel å ta i bruk.